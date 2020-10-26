Місцеві вибори в Україні: холодний душ для Зеленського?

Американський часопис The Washington Post зважує шанси основних політичних сил на місцевих виборах в Україні.

Польський вебсайт із питань бізнесу Bankier.pl пише про переведення діяльності з Білорусі до України десятків фірм у царині ІТ.

Зімбабвійське видання The Herald розмірковує над неймовірним успіхом українського футбольного клубу «Шахтар» у Лізі Чемпіонів, який на виїзді переміг усталених королів європейського футболу мадридський «Реал».

Низка західних засобів інформації, серед них американський щоденник The Washington Post, передруковує матеріал агентства Associated Press «Місцеві вибори в Україні випробовують лідера і його молоду партію». У статті зазначено, що вибори до місцевих органів урядування в Україні відбуваються на тлі падіння популярності президента Володимира Зеленського в час, коли рівень добробуту населення дедалі знижується, корупція і надалі є всюдисущою, а міжнародні зусилля для владнання сепаратистського конфлікту на сході України і досі не дали якихось вагомих результатів. Саме за цих умов, як підкреслює автор статті, інші політичні сили в Україні перегрупувалися і кинули виклик президентській партії «Слуга народу».

Далі у статті за 25 жовтня міститься посилання на опитування, згідно з якими, кандидати на місцевих виборах від політичної сили президента Зеленського, найімовірніше, не матимуть успіху. Популярність партії «Слуга народу» напередодні виборів коливалась у районі 16%. Агентство нагадує, що на парламентських виборах торік 43% українських виборів підтримали цю політичну силу.

У матеріалі принагідно нагадано, що партії колишнього президента Петра Порошенка і колишньої прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, згідно з передбаченнями станом на 25 жовтня, мали б здобути більшість посад мерів і депутатів місцевих рад на заході України. Водночас проросійська партія ОПЗЖ виказує ознаки значної популярності поміж виборців сходу і півдня України. У статті зауважено, що місцеві вибори не відбуваються в контрольованих підтримуваними Росією силами сепаратистів частинах сходу України.

Із посиланням на думку оглядачів автор статті пише, що і після місцевих виборів політичний тиск на президента Зеленського надалі збільшуватиметься, а політичні опоненти українського лідера напевно просуватимуть ідею проведення дочасних парламентських виборів. На додаток, як вказує агентство, Зеленський зазнає дедалі більшого тиску від свого колишнього союзника – мільярдера Ігоря Коломойського, який сподівався, що президент допоможе йому скасувати націоналізацію його колишнього банку. Зеленський, у свою чергу, відмовився змінювати те рішення. У помсту за це Коломойський почав методично руйнувати більшість Зеленського у парламенті і створив кілька нових партій, цитує стаття слова політолога Вадима Карасьова.

У кожному разі, як підсумовує цей політолог, результати місцевих виборів в Україні можуть стати справжнім холодним душем для президента Володимира Зеленського, якому доведеться протистояти і партіям, контрольованим олігархами, і дедалі сильнішим місцевим елітам.

Польський вебсайт із питань бізнесу Bankier.pl, як і ще низка польських засобів інформації, передруковує статтю польського агентства PAP «Україна: з Білорусі перебралися до нас десятки фірм у царині ІТ». У матеріалі повідомляється, що заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков оприлюднив інформацію про те, що десятки фірм, які працюють з інформаційними технологіями, перенесли свою діяльність із Білорусі до України. Зокрема, Борняков зазначив, що компанія Wargaming, яка розробляє відому комп’ютерну гру «World of Tanks», перевела в Україну сотні своїх співробітників. Також, за його словами, в Києві відкриє свій офіс компанія PandaDoc.

Борняков підкреслив, що білоруські компанії сфери ІТ переводять свою діяльність в Україну у рамках проекту IT Relocate Belarus, який здійснює його міністерство за підтримки президента України Володимира Зеленського.

Крім того, продовжує цитувати стаття слова Олександра Борнякова, сфера інформаційних технологій стає тією цариною, в якій допомога України білоруським фахівцям є актуальною, і Україна готова спростити процедуру здобуття дозволу на працевлаштування для громадян Білорусі, які працюють у галузі ІТ.

У матеріалі нагадано, що на початку жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про залучення висококваліфікованих ІТ-фахівців із Білорусі для роботи в Україні. Міністерство закордонних справ Білорусі, у свою чергу, висловило протест у зв’язку з цим президентським указом, назвавши його «недружнім кроком української сторони, який межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі».

Насамкінець стаття нагадує, що після президентських виборів у Білорусі 9 серпня дві з половиною тисячі білоруських ІТ-фахівців оприлюднили спільний лист, у якому висловили занепокоєння умовами праці у своїй країні, пов’язаними з ситуацією в Білорусі. Білоруські фахівці в царині ІТ також спрогнозували можливий відтік спеціалістів за кордон, а також відкриття офісів у сусідніх країнах, разом із уповільненням темпів зростання сектору ІТ в Білорусі, зменшення інвестицій у білоруські фірми з цього сектору і, як наслідок усього цього, падіння податкових надходжень.

Наталія Дзюрдзінська, кореспондентка агентства PAP в Україні: «Десятки IT-фірм перебралися з Білорусі до України, поінформував заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков»

Зімбабвійський часопис The Herald публікує матеріал спортивного оглядача Робсона Шаруко до 80-го дня народження легенди бразильського футболу Пеле, порівнюючи бразильця з українським футбольним клубом «Шахтар», який здобув феноменальну перемогу у матчі Ліги Чемпіонів над найуславленішим клубом Європи – мадридським «Реалом».

Газета із Зімбабве пише, що команда з Мадриду, 13-разова (це рекорд) переможниця найпрестижнішого клубного кубкового турніру планети, яка є уособленням футбольної аристократії, розпочала свій новий похід по футбольну корону із приголомшливої домашньої поразки від українського клубу «Шахтар» із Донецька, який вже 6 років навіть не може грати на своєму стадіоні з причини збройного конфлікту, що точиться на сході України. Видання принагідно зазначає, що «Шахтар» перетворився на таких собі футбольних кочівників, які грають свої домашні матчі у різних містах України.

Автор пише, що перед цією зустріччю мадридського «Реала» з донецьким «Шахтарем» жоден український футбольний клуб у ХХІ сторіччі не перемагав іспанців у Лізі Чемпіонів на їхньому полі. Газета вказує, що для легендарних мадридських володарів тринадцяти трофеїв найпрестижнішого кубкового турніру матч з українським клубом мав би бути суто формальністю, яка б вкотре засвідчила перевагу «Реала» над його суперниками. І єдиним питанням було те, з яким саме рахунком переможе мадридський клуб.

Але, як наголошує зімбабвійське видання, коли арбітр матчу «Реал» – «Шахтар» дав свисток на закінчення першого тайму, на табло мадридського стадіону був рахунок 0–3 на користь українських гостей. І, зрештою, як пише автор статті в газеті з Хараре, в кінці матчу «Шахтар» став найпершим українським футбольним клубом за 21 рік, який подолав мадридський «Реал» у Лізі Чемпіонів після переконливої перемоги з рахунком 3–2 просто в серці іспанської столиці.

Відтак, як підсумовує оглядач, у серці кожного футбольного вболівальника має бути бодай частка особливої симпатії до українського клубу. Іншою причиною любити донецький «Шахтар», як на автора статті, є свобода і стиль, із якими грав «Шахтар», просто позбиткувавшись над історією і над аристократичністю футбольних грандів.

Газета завершує, називаючи донецький «Шахтар» такою собі Попелюшкою футболу, яка оповіла черговий розділ своєї неймовірної історії, обравши для цього могутній мадридський «Реал».