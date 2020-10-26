У ТВК Львова утворились черги з представників дільниць, які хочуть передати бюлетені і протоколи

У міській Територіальній виборчій комісії Львова утворились черги з представників дільниць, яким потрібно здати бюлетені і протоколи, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Це попри те, що явка у Львові попередньо становить менш ніж 40%, а у Львівській області – понад 40%.

За даними громадянської мережі «Опора», це найнижча явка виборців за історію місцевих виборів у регіоні за роки незалежної України. У 2015 році на дільниці прийшли понад 55% виборців.

«Є кілька причин такої низької явки: на місцеві вибори зазвичай приходить менше людей, тому що у виборця немає відчуття зв’язку «влада-громадянин», владу асоціюють із центром, а місцевого рівня, де вирішується доля регіону, не оцінюють; COVID-19, а це багато хворих і обмеження; були черги біля дільниць, це декого дратувало і виборці розвертались; розмови про Виборчий кодекс, процедура голосування посіяла недовіру у виборців і це стало теж демотиватором», – заявив Радіо Свобода координатар громадянської мережі «Опора» у Львові Тарас Радь.

Під час голосування у Львівській області та у Львові не було виявлено спостерігачами «Опори» і Комітету виборців України системних і масштабних порушень, які могли б вплинути на результат голосування.

«Дрібні порушення щодо недотримання заходів, через черги недотримання соціальної дистанції, не скрізь були кабінки для голосування хворих виборців. Були спроби винесення бюлетенів поза дільницю», – прокоментував представник КВУ у Львівській області Микола Бучин.

Багато хворих на COVID-19 не голосували, про це зазначають в «Опорі» і КВУ.

На Львівщині працювали 15 спеціальних дільниць у лікарнях, але члени ДВК боялись йти в палати до хворих, не приходили і до хворих у помешкання.

«На окремих дільницях виходили з переносними скриньками і швидко повертались, принісши два бюлетені, де мали вдома голосувати 15 виборців. Тобто члени ДВК ні до кого не ходили», – розповів Тарас Радь.

За даними соціологічних опитувань, у Львові відбудеться другий тур виборів міського голови. У міськраду проходять «Європейська солідарність», «Самопоміч», «Голос». Також «Європейська солідарність» проходить і в обласну раду.