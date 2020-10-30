ЦВК прийняла уточнений протокол по округу №208 і не розглянула скаргу представника Ляшка

Центральна виборча комісія не розглянула скарги довіреної особи кандидата в народні депутати від округу №208, лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка – про це комісія повідомила за підсумками засідання 30 жовтня.

За повідомленням, ЦВК внесла зміни до складу окружної виборчої комісії за цим округом.

«Комісія залишила без розгляду по суті низку скарг Місюренка Євгена Валерійовича, довіреної особи кандидата в народні депутати України в ОВО № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року Ляшка Олега Валерійовича, у звʼязку з тим, що в них фактично оскаржувалося рішення окружної виборчої комісії зазначеного округу, а Комісія є належним суб’єктом розгляду скарг лише на бездіяльність ОВК», – йдеться в заяві.

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Як уточнюють у ЦВК, кандидат може оскаржити рішення окружної виборчої комісії винятково через суд.

«Також під час засідання комісія прийняла для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в ОВО № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року з поміткою «уточнений», – додають у Центрвиборчкомі.

29 жовтня Центральна виборча комісія прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Анатолій Гунько зберіг відрив від свого опонента з Радикальної партії Олега Ляшка на виборах у 208-му окрузі після підрахунку 100% бюлетенів. За даними ЦВК, Гунько набирає понад 34%, Ляшко – понад 31%.

Вибори народних депутатів в 208-му окрузі оголосили після того, як у травні 2020 року був знайдений мертвим Валерій Давиденко. Саме він переміг на виборах у цьому окрузі у 2019 році.