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28 жовтня 2020, Київ 07:59
Новини | Політика

У 208-му окрузі порахували 100% бюлетенів. Ляшко програв Гуньку

Кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Анатолій Гунько

Кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Анатолій Гунько зберіг відрив від свого опонента з Радикальної партії Олега Ляшка на виборах у 208-му окрузі після підрахунку 100% бюлетенів, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Гунько набирає 34,1%, або 21 245 голосів. Ляшко має 31,78%, або 19 799 голосів. Зранку 27 жовтня різниця між ними сягала лише 500 голосів.

Вибори народних депутатів в 208-му окрузі оголосили після того, як у травні 2020 року був знайдений мертвим Валерій Давиденко. Саме він переміг на виборах у цьому окрузі у 2019 році.

Ляшко вже заявляв, що не визнає результатів парламентських виборів у своєму 208-му окрузі. Кандидат звинувачував Гунька в підкупі виборців.

Сам Гунько зранку 26 жовтня повідомив про свою перемогу за результатами паралельного підрахунку голосів.

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