Про партійний дефолт «Слуги народу» (огляд преси)

Газета «День» з’ясовувала причини низької явки виборців на місцеві вибори. «Найвагоміша причина того, чому виборці не прийшли на голосування, – це розчарування піврічним управлінням нової влади. Про це яскраво свідчать попередні результати по всій країні», – стверджує видання. Але, на думку газетярів, не варто все скидати на «Слугу народу». Це і розчарування політикумом, яке насправді давнє, і стосується воно політсил, які не перший рік в українській політиці. Просто «Слуга народу» поповнив їхні ряди.

Експерт газети, політичний консультант Олексій Волков вважає, що місцеві вибори зафіксували кінець монополії влади президентської партії «Слуга народу» і послаблення впливу Володимира Зеленського.

«Локальна політична карта України перезавантажилася, і центральній владі тепер доведеться не диктувати умови, а пристосовуватися й укладати ситуативні союзи, але можна спрогнозувати ще не один конфлікт між регіонами й Києвом, у яких програє саме останній», – переконаний експерт.

Він стверджує, що сам процес виборів і особливості закону про вибори в сукупності з опитуванням «від Зеленського» – ще один жирний «мінус» до скарбнички провалів «зеленої» команди. На цьому наголошується в статті «Партійний дефолт».

«ДеЗЕнфекція країни: як «Слуга народу» з тріском провалила місцеві вибори» – у публікації під таким заголовком газета «Україна молода» зазначає, що на цих виборах була найнижча явка за всю історію України. «І вона спричинена не лише пандемією, а й провалом роботи на всіх фронтах президента й його партії «Слуга народу». Як наслідок – величезне розчарування виборців і бойкот місцевих виборів», – пише газета.

Усього за рік провладній партії «Слуга народу» вдалося «профукати» рекордний рейтинг, який вона мала під час парламентських перегонів-2019. «Слуги» не змогли здобути перше місце до переважної більшості міськрад 14 великих міст України, а відтак можуть забути про монобільшість на регіональному рівні, підсумовує видання.

На початку опалювального сезону енергетика знову на передньому плані, констатує газета «Сегодня». Проблеми неплатежів на енергоринку, стану мереж, тарифів знову активно дискутуються в суспільстві й вимагають відповідей.

Про шляхи вирішення гострих питань і про підготовку законодавчих змін у цій сфері розповідає членкиня комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Людмила Буймістер. Вона наголошує, що енергетика – це та сфера, в якій в Україні сконцентровано найбільше проблем і загроз. Передовсім гібридних загроз із боку країни-агресора, наголошує депутатка. Адже весь час Росія прагнула контролювати енергетичний простір України.

«Газові питання» завжди були елементом політичного тиску на Україну. А сьогодні, після того, як ми виграли битву за газотранспортну систему України, принаймні умовно, ця війна перекинулася на ринок електроенергії. І особливо вона посилилася років зо два тому, коли в Україні почалося впровадження нової моделі ринку», – наголошує Буймістер. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Про велику реформу антимонопольного законодавства і нові правила для незалежних регуляторів».