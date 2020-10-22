Останній мажоритарник: Ляшко бореться за округ з вдовою нардепа та «слугою народу»

208-й виборчий округ раптово став вакантним наприкінці травня 2020 року. Народний депутат, який представляв у парламенті інтереси мешканців кількох районів Чернігівської області, Валерій Давиденко загинув. Тіло нардепа з вогнепальними пораненнями в голову знайшли 23 травня в його Київському офісі. Тоді говорили про самогубство, але поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство». Розслідування триває й досі.

Шок від загибелі впливового нардепа в політичних колах швидко змінився цікавістю до «його» округу. На попередніх виборах до парламенту у 2019-му році там впевнено переміг саме Валерій Давиденко. Тоді 208-й округ був одним з небагатьох в Україні, де не вдалося перемогти представнику партії «Слуга народу».

Валерій Давиденко вигравав вибори саме на цьому окрузі двічі – у 2014-му та у 2019-му році.

Невдовзі після загибелі парламентаря Центральна виборча комісія визначила дату проведення виборів народного депутата на 208-му окрузі – 25 жовтня.

Остання «мажоритарка» та інші особливості

Одна з особливостей проміжних виборів по 208-му округу полягає в тому, що це будуть останні мажоритарні вибори до Верховної Ради.

«Головна особливість 208-го – це остання мажоритарка та шанс ввести «свого» у парламент, посилюючи групи впливу», – зазначає політичний оглядач Юрій Паперний.

На думку політичних експертів, кандидатів по 208-му округу умовно можна поділити на тих, хто має реальний шанс потрапити до парламенту, і на тих, хто прагне просто «засвітитися» на політичній арені. І перші, і другі добре розуміють, на який максимальний результат можуть сподіватися. Хто на що розраховує добре видно з тих передвиборчих кампаній, які проводять чи не проводять кандидати. Якщо одні ведуть запеклу агітаційну боротьбу на території округа, то інші там навіть не з’являються.

Є ще одна особливість цих проміжних виборів. Вперше в Україні нардепа обиратимуть в умовах карантину. А цей факт впливає як на проведення політичної агітації, так і на настрої виборців взагалі, враховуючи, що через пандемію у світі змінилися і потреби українського електорату.

Про округ

Понад 127 тисяч мешканців Чернігівщини 25-го жовтня обиратимуть народного депутата на проміжних виборах у 208-му виборчому окрузі. Це жителі Бахмацького, Борзнянського, Куликівського, Менського, Талалаївського та частини Ічнянського району.

Окружна виборча комісія знаходиться в місті Бахмач. Всього в цьому окрузі 199 виборчих дільниць. З них 192 звичайні та 7 спеціальних.

Кандидати – лідери та двійники

Виборчий процес на 208-му окрузі стартував 26-го серпня. На сьогодні ЦВК зареєструвала 18-ть кандидатів. Одинадцятьох висунули партії, ще сім – це самовисуванці. Політичні оглядачі вже визначили трійку лідерів цих перегонів.

«Лідерів троє – Ляшко, Давиденко та Гунько, – говорить політичний експерт Юрій Паперний, – Ляшко – харизма та впізнаваність, Гунько – провладний, Давиденко – нащадок чоловіка та системи «Нашого краю».

Одним з перших про своє бажання взяти участь у проміжних виборах заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Для нього цей округ добре знайомий. Він вже перемагав тут у 2012-му році. Тоді за нього проголосували більше 50-ти відсотків виборців.

Про підтримку Олега Ляшка як кандидата у народні депутати по 208-му округу заявила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. І це не зважаючи на образи, які вони висловлювали на адресу один одного.

Свого кандидата по 208-му округу висунула партія «Слуга народу». Ним став уродженець Чернігівщини Анатолій Гунько. Він вже намагався у 2019-му потрапити до парламенту, висувався у сусідньому 209-му окрузі, але не пройшов. Тоді він балотувався від «Батьківщини». А ще раніше, у 2015-му, Анатолій Гунько балотувався до Київської обласної ради від партії «Наш край», але й тоді програв вибори.

Цікаво, що серед зареєстрованих кандидатів по 208-му округу є два «клони» тільки у Анатолія Гунька. З одним «двійником» він має однакові ім’я та прізвище, з іншим – тільки прізвище. Обидва «двійника» Гунька – самовисуванці, уродженці Кременчука та Чернігова.

Якщо участь Олега Ляшка і Анатолія Гунька були цілком очікуваними, то висунення кандидаткою дружини покійного Валерія Давиденка стало для багатьох несподіванкою.

Ще у серпні політичні оглядачі прогнозували, що прізвище Давиденка так чи інакше спробують використати під час цих проміжних виборів. Припускали появу тезки загиблого нардепа, який спробує «відтягнути» голоси виборців лише відомим прізвищем.

Натомість балотуватися в окрузі, де рік тому переміг її чоловік, вирішила саме Людмила Давиденко. Вона приватний нотаріус, народилася в місті Бахмач, але проживає в Києві. Пані Давиденко безпартійна й участь у виборах бере як самовисуванка, хоча про підтримку її кандидатури заявила партія «Наш край». За словами вдови Валерія Давиденка, почати політичну діяльність, балотуватися до парламенту вона вирішила, щоб продовжити розпочаті покійним чоловіком справи.

Пристрасті навколо Давиденко

Зареєструватися кандидаткою в народні депутати Людмила Давиденко з першого разу не змогла через проблеми із паспортом, який вона змінила у зв’язку зі зміною прізвища. За словами самої Людмили Давиденко, працівники міграційної служби допустили технічну помилку під час оформлення паспорту. ЦВК відмовилася її реєструвати.

Людмилі Давиденко довелося звертатись до Верховного суду. Останній виніс рішення на її користь, і ЦВК таки зареєструвала вдову Валерія Давиденка як кандидатку в народні депутати України.

Агітація та «чорний піар»

З 18-ти зареєстрованих кандидатів активну передвиборчу агітацію ведуть не всі. Деяких претендентів на депутатське крісло виборці ще жодного разу не бачили. Ще частина кандидатів обмежилась лише роздачею агітаційного друкованого матеріалу серед потенційного електорату.

Найбільш наполегливо та активно передвиборчу кампанію ведуть якраз троє лідерів. Вони проводять зустрічі із виборцями, роздають друкований агітаційний матеріал.

Не обійшлося і без порушень та «чорного піару».

Наприклад, в місті Бахмач кілька тижнів тому поліцейські викрили схему організації підкупу виборців на користь однієї з політичних сил та кандидата, якого партія підтримує.

«Поліцейські встановили, що керівник одного зі структурних підрозділів Бахмацької райдержадміністрації може бути причетний до організації підкупу виборців. У результаті проведеного в його автомобілі обшуку поліцейські виявили докази причетності чоловіка до вищезазначеного правопорушення. З авто, зокрема, вилучені списки виборців із зазначенням так званих «десятників» та 66 тисяч гривень. За попередніми підрахунками поліції, мережа охоплює понад 5 тисяч осіб», - повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

А буквально за кілька днів до виборів поліцейські затримали осіб, які поширювали «чорний піар» на території 208-го округу. Двоє чоловіків на автомобілі розвозили увечері мешканцям сіл газети з неправдивою інформацією одразу на двох кандидатів у народні депутати.

«Поліцейські вилучили у молодиків комп’ютери та мобільні телефони. В них була інформація з переліком сіл, де чоловіки планували поширювати «чорнуху». Всі населені пункти із списку входять до округу №208. До речі, у відпрацьованих населених пунктах чоловіки робили фотозвіти. Слідчі відкрили провадження за частиною 1 статті 157 Кримінального кодексу України – перешкоджання здійсненню виборчого права, що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років», - говорить провідний інспектор сектору комунікації поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.

Політичні експерти прогнозують, що без порушення не пройде і день голосування на 208 окрузі. Поліція обіцяє ретельно стежити за ситуацією та вчасно реагувати на конфлікти.