Олег Ляшко не визнає результати виборів у своєму окрузі

Кандидат у народні депутати від Радикальної партії Олег Ляшко не визнає результати парламентських виборів у своєму 208-му окрузі.

«Ми виграли вибори в 208 окрузі, але програли підкупу і корупції влади», – написав Ляшко у фейсбуці.

Він заявляє про аномально високу явку виборців й підкуп на користь свого опонента зі «Слуги народу» Анатолія Гунька.

«У результаті кандидат від влади Гунько скупив 50% виборців округу та у корупційний спосіб купив мандат народного депутата. Тому ми не визнаємо результатів цих куплених виборів, вимагаємо справедливого розслідування і покарання усіх причетних до масшабного підкупу виборців 208 округу», – заявив Ляшко.

За даними Центральної виборчої комісії, за підсумком опрацювання 24,62% дільничних протоколів Олег Ляшко лідирує на виборах у 208-му окрузі з 33,03%, або 3 442 голосами. Гунько має 32,38%, або 3 374 голоси.

Сам Гунько зранку 26 жовтня повідомив про свою перемогу за результатами паралельного підрахунку голосів.

«Тепер стає зрозумілою істерика мого опонента Олега Ляшка, який на камери центральних телеканалів вчиняв показовий виступ щодо його обрання. Очікувано, що за таких обставин кар'єра радикала добігає до логічного завершення. Але залишається відкритим питання стосовно головного спонсора та витрат фінансових коштів на кампанію після остаточного фіаско», – заявив Гунько.

Вибори народних депутатів в 208-му окрузі оголосили після того, як у травні 2020 року був знайдений мертвим Валерій Давиденко. Саме він переміг на виборах у цьому окрузі у 2019 році.