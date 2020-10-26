Вибори до Ради у 208-му окрузі: опрацьовано 17% протоколів, Ляшко поступається

У 208-му окрузі опрацювали 17,58% протоколів на виборах до Верховної Ради, свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

Кандидат у народні депутати від Радикальної партії Олег Ляшко набирає 33,71% (2 582 голоси) і поступається представникові «Слуги народу» Анатолію Гуньку, який здобуває 35,47% (2 717 голосів).

На третьому місці іде позапартійна Людмила Давиденко з 22,48% (1 722 голоси). Вона є вдовою Валерія Давиденка, який переміг в окрузі на парламентських виборах 2019 року. Його знайшли мертвим у травні 2020 року з вогнепальним пораненням голови.