Росія вбиває військових, а перемир'я діє? Тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалі

У ніч на 30 жовтня через прицільний гранатометний обстріл (так каже командування ООС) з боку угруповання «ДНР» біля села Водяне на півдні Донеччини загинули двоє українських військових, ще двоє цієї ж доби було поранено. Отже, вже троє бійців ЗСУ загинули з дня проголошення режиму «повного та всеосяжного перемир'я» 27 липня. Командувач ООС Валерій Кравченко заявив, що «обстріл доводить, що противник не має на меті досягнути миру», а Україна скликала термінове засідання безпекової підгрупи у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ). На ньому, за повідомленням у ЗМІ, бойовики знову наполягатимуть на спільному інспектуванні українських позицій у рамках так і не створеного «координаційного механізму». На момент написання матеріалу реакції від Офісу президента на загибель українських бійців не було.

Усього за два дні до загострення Росія у ТКГ обіцяла Україні дотримуватися режиму тиші на Донбасі, погодилась за тиждень підготувати разом «план дій з метою розблокування переговорів», а також підтримала ідею Києва 10 листопада відкрити два нових пункту пропуску на лінії зіткнення – у Щасті та Золотому, де він мав стати першим автомобільним пунктом пропуску у Луганській області. Тут ми розповідаємо, як будуть виглядати та працювати нові КПВВ, хоча їхня подальша для після п'ятничних обстрілів невідома.

Підозрювана у підтримці російських гібридних сил навесні 2014-го Неля Штепа не вийшла у другий тур виборів міського голови Слов'янська: з діючим мером Вадимом Ляхом позмагається представник ОПЗЖ Павло Придворов, який обіцяє «відновити економічні зв'язки із Росією». Утім, іще один вірогідний соратник угруповання «ЛНР» навесні 2014-го року, Володимир Струк, скоріше за все, очолить 20-тисячне місто Кремінна в Луганській області. Як пройшли вибори у мирному Бахмуті, та що в цей день відбувалося у прифронтовому Світлодарську, де голосування «з міркувань безпеки» у ЦВК скасували? Як голосували у лікарнях Краматорська в умовах другої хвилі пандемії коронавірусу? Чим результати виборів на Донбасі здивували місцевих аналітиків,та які попередні результати голосування у Луганській області? Протягом тижня наші кореспонденти уважно стежили за ходом голосування на Донбасі та намагалися зрозуміти електоральні смаки його жителів.

Резонансний випадок у Слов'янській маршрутці: її пасажирка на прохання місцевої жительки Рити вдягти маску відреагувала агресивно, але особливу її лють викликало те, що Рита зверталася до неї українською. Жителі міста вже ідентифікували українофобку, вона виявилась кандидатом в депутати від партії «Наш край».

Наостанок– наша свіжа прогулянка окупованим Донецьком, цього разу – постапокаліптичними пейзажами поблизу Донецького аеропорту.

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