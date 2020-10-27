(Друкуємо мовою оригіналу)

ОПЗЖ и «Наш край»​ – эти партии, в целом, лидируют по партийным спискам в Луганской области. Подсчет голосов еще продолжается. Явка в регионе составила около 37%. Радио Донбасс.Реалии собрало данные от представителей территориальных избирательных комиссий – и вот какая картина на этот момент складывается на Луганщине.

Рубежное

С большим отрывом здесь лидирует кандидат в мэры от парти «Наш край» Сергей Хортив. Он был городским главой с 2015 по 2019 год (пока депутаты не выразили ему недоверие). Его конкурент – Анатолий Бусенков, но разрыв между кандидатами велик.

«Наш край» лидирует в Рубежном и по партийным спискам. За ним – ОПЗЖ.

Старобельск

Лидирует на мэрских выборах нынешняя глава города Яна Литвинова, самовыдвиженка. На втором месте Анжела Сергиенко, также самовыдвиженка и глава Половинкинского сельсовета.

На выборах в горсовет здесь первыми идут представители ОПЗЖ, вторым – «Наш край».

Кременная

В мэры лидирует Владимир Струк, член ОПЗЖ и личность, известная в области по событиям 2014 года. Мы писали о нем больше здесь:

Вторым и с большим отрываом идет Тарас Прокопенко – нынешний городской глова.

В городской совет лидирует ОПЗЖ, следом «Наш край».

Сватово

Здесь конкурируют Вита Слипец от ОПЗЖ (она лидировала по состоянию на вечер) и Евгений Рыбалко, нынешный мэр Сватово и представитель партии «Наш край». Разрыв между кандидатами был порядка полутора тысяч голосов.

По партийным спискам в Сватово конкурируют ОПЗЖ и «Наш край».

Напомним, что большая часть Луганской области не голосовала: ЦИК отменила выборы в 18-ти громадах зоны ООС, и в этот список попал даже областной центр Северодонецк, а также крупный Лисичанск. Но агитация на улицах почему-то присутствовала:

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