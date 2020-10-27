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Неля Штепа, которую судят по подозрению в сепаратизме, не проходит во второй тур выборов городского головы Славянска. Это, пожалуй, главная сенсация местных выборов на Донбассе. Во второй тур вместе с действующим главой города Вадимом Ляхом вышел Павел Придворов – представитель ОПЗЖ. Тот самый, у которого на билбордах красовалось: «восстановлю экономические связи с Россией». Как реагирует на проигрыш сама экс-мэр? Что говорят другие кандидаты о результатах?

Опубликованный в день выборов экзит-пол аналитического бюро «Система» показывал, что бывшая городской голова Славянска, которую судят по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации, Неля Штепа выходит во второй тур выборов вместе с действующим мэром Вадимом Ляхом.

Но территориальная избирательная комиссия по результатам подсчета 98% голосов констатировала: конкурент Ляха во втором туре – член «Оппозиционной платформы «За жизнь» Павел Придворов.

Во второй тур выборов, скорее всего, выходят Вадим Лях и Придворов Павел

Илья Милевич, заместитель председателя терризбиркома Славянска, в интервью местному телеканалу «С-плюс» сказал: «Ориентировочно, во второй тур выборов, скорее всего, еще это не сто процентов, но выходят два кандидата. Это действующий голова, Вадим Михайлович Лях, и Придворов Павел Анатольевич».

О победе Придворова говорит и параллельный подсчет голосов в штабе кандидата в мэры города от «Слуги народа» Ольги Алтуниной. По ее информации, Неле Штепе досталось третье место с результатом в почти 17 процентов.

Оба кандидата – и Лях, и Придворов – есть в базе данных сайта «Миротворец» по событиям времен оккупации Славянска российскими гибридными силами.

Во время кампании Павел Придворов агитировал за восстановление экономических отношений с Россией.

Реакции

Спасибо каждому за этот бесценный опыт!

Неля Штепа с результатами, судя по всему, согласна. На своей странице она написала: «Спасибо каждому за этот бесценный опыт! За это время в жизни появились новые люди, которые искренне переживали и поддерживали. Я благодарна каждому за эту поддержку. Что могу сказать: Когда слышишь слова: «мы никогда вас не забудем, сколько бы времени не отвёл нам Господь, помнить и благодарить будем каждый день!», понимаешь, что этот путь был пройден не зря. Мира и развития, Славянск!»

Через час Неля Штепа написала еще один пост.

Какой цифрой измеряется уровень моей поддержки – 4536 человек, не предавших, не поддавшихся на провокации

«За эти эмоциональные и показательные дни я наконец-то узнала, какой цифрой в действительности измеряется уровень моей поддержки – 4536 человек, не предавших, не поддавшихся на провокации и слухи, искренне верившие в нашу победу. Они не поменяли своё мнение ни за 30 сребреников, ни за громкие фальшивые обещания с трибун. Они уверенно пришли на избирательные участки и проголосовали за меня, за Мир и Развитие (название партии Штепы – ред.) своего родного города», – поделилась эмоциями Штепа.

Вадим Лях выборы назвал честными и непредвзятыми.

Я настроен на честную борьбу

«Впереди у нас еще три недели предвыборной гонки. Верю, что насыщенное время не принесет негатива в жизнь громады. Я настроен на честную борьбу. Я приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания тех, кто голосовал за меня, и найти точки соприкосновения с теми, кому вновь придется определяться с выбором», – обратился Лях к избирателям.

Его соперник во втором туре Павел Придворов записал видео с обращением к избирателям.

Наша команда заняла первое место не только в Славянске, но и во всей области

«Очевидно, что по выборам мэра, благодаря вашей поддержке, наша команда заняла первое место не только в Славянске, но и во всей области… Я благодарен нашим лидерам: Наталье Юрьевне Королевской, Юрию Анатольевичу Бойко за ту поддержку, которую они оказали нашей депутатской группе и непосредственно мне. Спасибо каждому из вас за то, что верите в меня, что вместе прошли этот путь и идем дальше», – сказал кандидат на пост мэра Славянска.

Признаться, я несколько удивлен результатами голосования

Андрей Секлецов, кандидат от партии «Наш край», на проигрыш отреагировал так: «Признаться, я несколько удивлен результатами голосования, ведь на встречах с избирателями, которые я проводил во время предвыборной кампании, настроения были иными. Особенно, это касается отдельных избирательных округов. Тем не менее, я искренне благодарен всем жителям города, которые отдали свой голос за меня и команду партии «Наш край».

Ольга Алтунина, кандидат на должность городского головы от «Слуги народа», сообщила Радио Донбасс.Реалии, что во время голосования ее команда фиксировала нарушения, вызывали полицию, но эти нарушения, оценивает она, существенно не повлияли на результат.

Считаю, что конец избирательной компании – это только начало. Город движется эволюционным путем

«Это был подвоз избирателей и вынос бюллетеней с участка. И сейчас при сдаче протоколов в ТИК четко видно, что были «карусели», что выносили бюллетени. Результат такой, какой есть – это выбор людей. Оценили люди свое будущее и будущее своего города. Кто-то захотел остаться в прошлом, кого-то устраивает настоящее. Тот, кто захотел с нами двигаться вперед, таких 15%, людей, которые хотели перемен. Я искренне им благодарна за то, что они нас поддержали. Была даже такая молодёжь, которая приехала из других городов, чтобы по месту прописки здесь проголосовать за нас. Считаю, что конец избирательной компании – это только начало. Город движется эволюционным путем», – уверена Ольга Алтунина.

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Анатолий Тишаков, руководитель штаба «Европейской солидарности» в Славянске, считает, что выборы были демократичными: нарушения были, но они не повлияли на результаты.

«Это размещение агитации в неположенных местах, агитация вовремя не убрана ко дню голосования. Это было, но не могло повлиять на волеизъявление кардинально», – высказывает мнение Тишаков.

Его партия не выдвигала кандидата на пост городского головы. Но несколько кандидатов, предварительно, проходят в городской совет. Будет ли им комфортно работать с теми партиями и личностями, которых также выбрали горожане?

Если надо будет действовать на благо города, на благо Украины, то мы будем со всеми находить общий язык

«Если надо будет действовать на благо города, на благо Украины, то мы будем со всеми находить общий язык и о чем-то договариваться. Если это не будет идти вразрез с благом общества», – отвечает Анатолий Тишаков.

По данным опросов и параллельного подсчета голосов от Ольги Алтуниной, в городской совет Славянска, вместе с «Европейской солидарностью», проходят также ОПЗЖ, «Оппозиционный блок», «Слуга народа», партия «За мир и развитие» и «Наш край».

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