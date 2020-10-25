У виборчих списках в Україні є майже 228 тисяч кандидатів – ЦВК

У виборчих списках на місцевих виборах 25 жовтня є 227 тисяч 943 кандидати, свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Найбільше серед них висуванців від політичних партій «Слуга народу» і Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». У списках кандидатів кількість членів цих політичних сил сягнула 10, 2%.

Третю позицію за кількістю кандидатів у виборчих списках посідає партія «За майбутнє» (9, 58%), далі іде «Європейська солідарність» (9, 36%). Трохи менш як 8% від загальної кількості кандидатів у місцеву владу усіх рівнів запропонувала ОПЗЖ.

Партія «Наш край» – 5,52%, ВО «Свобода» – 4,38%. Трохи більш як 4% кандидатів висунули «Сила і честь» і «Радикальна партія Олега Ляшка». Партії «Пропозиція» і «Голос» висунули понад 2% кандидатів від загального числа у списках, а партія «Удар» – менше двох відсотків.

Місцеві вибори цього року відбуваються за новими правилами.

За даними громадянської мережі «Опора», після третини відведеного для голосування часу (тобто з 8:00 до 12:00) участь у місцевих виборах узяли 13,5% виборців.