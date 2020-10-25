Керівництво одного з вишів ДФС вказувало курсантам, за кого голосувати, відкрито справу – прокуратура

Курсанти одного з університетів Державної фіскальної служби України в Київській області отримували вказівку від командного складу віддати свої виборчі голоси на місцевих виборах у неділю за певних кандидатів у депутати, йдеться на сторінці Київської обласної прокуратури у фейсбуці.

«За даними слідства, одна з осіб командного складу курсантів університету ДФС України, за попередньою змовою з посадовцями зазначеного вишу, надала курсантам вказівку віддати свої виборчі голоси на користь певних кандидатів у депутати від однієї з політичних партій. Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборців)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що триває досудове слідство, слідчі та розшукові дії.

Водночас у поліції Київської області уточнили, що за вказівкою командира, яку він виклав у мобільному додатку, курсанти повинні були прийти на одну з дільниць міста Ірпінь і віддати свої голоси за депутатів від певної політичної партії, вартість одного голосу коштувала понад півтори тисячі гривень.

За даними Міністерства внутрішніх справ, що у день місцевих виборів 25 жовтня вже зареєстровано 383 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Раніше голова Центрвиборчкому Олег Діденко заявив, що сьогодні надходять повідомлення про окремі порушення на виборах, але вони не мають системного характеру та не впливають на проведення виборів.

Про перші порушення виборчого законодавства на місцевих виборах в Україні повідомляли громадські спостерігачі від організацій «Опора» та «Комітет виборців України».

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.