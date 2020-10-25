Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
25 жовтня 2020, Київ 18:51
Новини | Місцеві вибори в Україні

Поліція отримала понад 2 400 заяв про порушення на виборах – Клименко

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади

Правоохоронці зареєстрували 2 401 заяву про порушення виборчого законодавства – про це йдеться в заяві голови Національної поліції Ігоря Клименка станом на 15:40.

За словами Клименка, найбільше про порушення заявляли в Києві та області, а також на у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Чернігівській областях. Найбільше повідомлень про адміністративне порушення за статтею про пошкодження чи знищення бюлетеню.

Читайте також: ЦВК оприлюднила дані про явку по областях. Аутсайдери – Буковина та Прикарпаття, лідер – Одеська область

«Ми зафіксували кілька фактів, коли громадяни намагаються винести свій бюлетень чи пошкодити його. Також є факти, коли громадяни намагалися пошкодити урни для голосування. Крім того, 28 випадків внесення справ до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В першу чергу, це перешкоджання здійснення виборчого права. Наприклад, Соснівка, Конотопський район, Попівська об’єднані територіальні громади, Сумщина, де працювала незаконна дільнична виборча комісія, яка надрукувала власні бюлетені та проводила голосування», – цитує Клименка пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Також, додав голова Нацполіції, протягом дня правоохоронці отримали вісім повідомлень про мінування дільниць, жодне з яких не підтвердилося.

Клименко згадав також і про опитування, анонсоване раніше президентом Володимиром Зеленським. Він сказав, що це опитування триває поза межами виборчих дільниць.

«В окремих випадках існує ажіотаж та заклики до насилля», – зазначив Клименко про опитування, ініційоване Володимиром Зеленським
«В окремих випадках існує ажіотаж та заклики до насилля», – зазначив Клименко про опитування, ініційоване Володимиром Зеленським

«В окремих випадках існує ажіотаж та заклики до насилля. Але мушу сказати, що ніхто не має права погрожувати. Поліція не грає у політичні ігри, ми виключно на стороні закону. Тому просив би громадян дотримуватися законодавства», – заявив він.

Вранці МВС повідомило про близько 400 зареєстрованих заяв про порушення виборчого законодавства на місцевих виборах.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG