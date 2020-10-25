Поліція отримала понад 2 400 заяв про порушення на виборах – Клименко

Правоохоронці зареєстрували 2 401 заяву про порушення виборчого законодавства – про це йдеться в заяві голови Національної поліції Ігоря Клименка станом на 15:40.

За словами Клименка, найбільше про порушення заявляли в Києві та області, а також на у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Чернігівській областях. Найбільше повідомлень про адміністративне порушення за статтею про пошкодження чи знищення бюлетеню.

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«Ми зафіксували кілька фактів, коли громадяни намагаються винести свій бюлетень чи пошкодити його. Також є факти, коли громадяни намагалися пошкодити урни для голосування. Крім того, 28 випадків внесення справ до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В першу чергу, це перешкоджання здійснення виборчого права. Наприклад, Соснівка, Конотопський район, Попівська об’єднані територіальні громади, Сумщина, де працювала незаконна дільнична виборча комісія, яка надрукувала власні бюлетені та проводила голосування», – цитує Клименка пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Також, додав голова Нацполіції, протягом дня правоохоронці отримали вісім повідомлень про мінування дільниць, жодне з яких не підтвердилося.

Клименко згадав також і про опитування, анонсоване раніше президентом Володимиром Зеленським. Він сказав, що це опитування триває поза межами виборчих дільниць.

«В окремих випадках існує ажіотаж та заклики до насилля. Але мушу сказати, що ніхто не має права погрожувати. Поліція не грає у політичні ігри, ми виключно на стороні закону. Тому просив би громадян дотримуватися законодавства», – заявив він.

Вранці МВС повідомило про близько 400 зареєстрованих заяв про порушення виборчого законодавства на місцевих виборах.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.