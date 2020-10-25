ЦВК оприлюднила дані про явку по областях. Аутсайдери – Буковина та Прикарпаття, лідер – Одеська область

Найменшу явку на місцевих виборах, що відбуваються 25 жовтня в Україні, станом на 13:00 зафіксовано в Чернівецькій та Івано-Франківській областях, де вона становить 14%. Про це повідомляє сайт Центральної виборчої комісії.

Натомість максимальна явка зафіксована в Одеській області (без урахування обласного центру) – 26%.

У Закарпатській області явка становить 15,3%, у Харківській та Миколаївській – 15,5%, у Київській – 15,6%, у Сумській – 15,7%, у Києві – 16,2%, у Полтавській області – 16,6%, у Херсонській – 16,7%, у Волинській, Тернопільській та Черкаській – 17%, у Вінницькій – 17,2%, у Луганській – 18%, у Житомирській – 18,3%, у Кіровоградській – 18,6%, у Чернігівській – 20,1%, у Донецькій – 22,1%.

Раніше в громадянській мережі «Опора» повідомили, що станом на 12:00 13,5% виборців проголосували на місцевих виборах в Україні.

У виборчих списках є 227 тисяч 943 кандидати, свідчать дані Центральної виборчої комісії.