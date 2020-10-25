Порошенко проголосував на місцевих виборах

П’ятий президент України, народний депутат від «Європейської солідарності» проголосував на місцевих виборах 25 жовтня. На одну з виборчих дільниць у Києві він прийшов разом із дружиною Мариною.

«Ми тверді у своїх поглядах: голосуємо так, як і на минулих та позаминулих виборах», – прокоментував Петро Порошенко.

Раніше сьогодні вже проголосував наступник Порошенка, чинний глава держави Володимир Зеленський.

У неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.