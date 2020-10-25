Президент і спікер ВР проголосували на місцевих виборах

У неділю своїм правом волевиявлення на місцевих виборах в Україні вже скористалися президент Володимир Зеленський та голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
Президент Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на виборчій дільниці на столичній Оболоні. Після цього глава держави разом з першою леді також взяли участь в опитуванні з 5-ти запитань від президента.
На запитання кореспондента Радіо Свобода, скільки коштувало проведення цього опитування, і коли буде звіт за використані гроші перед громадою, президент сказав: «Дякую за запитання, обов’язково буде звіт».
Як передає кореспондент Радіо Свобода, під час голосування відбулася акція Femen – вибігла жінка і підняла спідницю, на якій було написано ZEXIST, її відвела вбік охорона.
На виборчій дільниці, що на вул. Тургенєвській, 71, у Києві, раніше сьогодні також проголосував голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він однак не взяв участі у так званому опитуванні від президента.
«Ні, не відповідав на п’ять питань. Як би я відповів? Думаю, це ж теоретично закрите опитування, але... буде практика – будемо про це розмовляти», – зазначив спікер парламенту.
На запитання журналістів, чи буде він шукати «волонтерів», які проводять опитування, оскільки їх на його дільниці немає, Разумков сказав: «Ні, на жаль, ні. Мені є чим зайнятися».
13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що одночасно з місцевими виборами в Україні відбудеться «загальнонаціональне опитування», на якому буде винесено п’ять питань. І Зеленський, і його оточення не раз заявляли, що це опитування не буде мати ніяких юридичних наслідків – хоча в партії Зеленського «Слуга народу» говорили, що зате будуть «політичні наслідки».
Йдеться про такі п’ять запитань: чи треба запроваджувати в країні довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах; чи підтримують вони створення на Донбасі вільної економічної зони; чи підтримують вони скорочення чисельного складу Верховної Ради із 450 до 300 народних депутатів, легалізацію медичного канабісу та порушення на міжнародному рівні питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.
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