Голосування в цілому відбувається з дотриманням законодавства – «Опора»

Голосування на місцевих виборах в Україні загалом відбувається з дотриманням виборчого законодавства, повідомляє ввечері 25 жовтня громадянська мережа «Опора».

«Якщо говорити загалом про якість виборчого процесу, то, за нашою інформацією, голосування відбувається, як правило, на підставі вимог виборчого законодавства. Хоча окремі виборчі дільниці допускають порушення», – сказав на брифінгу аналітик «Опори» Олександр Клюжев.

За його словами, на 4,5% виборчих дільниць зафіксовані спроби незаконної видачі або отримання виборчих бюлетенів. Найчастіше такі порушення пов’язані з побутовими мотивами, щоб голосувати за своїх родичів.

За словами Клюжева, на 13% виборчих дільниць порушення мали незначний характер, і менше ніж на 1% дільниць були допущені суттєві порушення законодавства.

За даними Національної поліції, станом на 18:00 правоохоронці зареєстрували 3689 заяв про порушення виборчого законодавства.

Найбільше про порушення заявляли в Києві та столичній області, а також у Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Найбільше заяв, майже півтори тисячі, стосуються агітації в день виборів.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.