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27 жовтня 2020, Київ 15:10
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Вибори для Донбасу і Придністров'я: ціна голосу з окупації (відео)

Вибори для Донбасу і Придністров'я: ціна голосу з окупації (відео)
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Вибори для Донбасу і Придністров'я: ціна голосу з окупації (відео)

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Незважаючи на тиск Росії, місцеві вибори на Донбасі так і не провели. І не тільки в окупації, але і на територіях поблизу лінії фронту. Показовим для України може бути досвід Молдови. Там також властям довелося відповідати на питання – що робити з виборами на непідконтрольній території? Зараз в сусідній країні якраз готуються голосувати за президента. Як голоси з окупації впливають на вибори? Чи допомагає голосування об'єднанню?

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