Незважаючи на тиск Росії, місцеві вибори на Донбасі так і не провели. І не тільки в окупації, але і на територіях поблизу лінії фронту. Показовим для України може бути досвід Молдови. Там також властям довелося відповідати на питання – що робити з виборами на непідконтрольній території? Зараз в сусідній країні якраз готуються голосувати за президента. Як голоси з окупації впливають на вибори? Чи допомагає голосування об'єднанню?