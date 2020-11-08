Резніков: повернути Крим може бути «легше», ніж окуповану частину Донбасу

Повернення анексованого Криму під контроль України може бути «легшим варіантом», ніж повернення окупованої частини Донбасу, вважає віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. Таку думку він висловив у інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію більш навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито», – сказав Резніков.

При цьому він погодився, що заміщення населення в Криму після анексії – це «завдання, яке треба вирішувати».

«Легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні в світі, коли класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії повинні бути так само гібридні ходи», – додав міністр.

За даними пресслужби Офісу генерального прокурора України, за час анексії Криму Росією півострів залишили майже 48 тисяч осіб. Водночас здійснюється активне заселення півострова росіянами.

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У Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій України звернули увагу на те, що до початку анексії населення в Севастополі становило 400 тисяч осіб. У відомстві вважають, що більшість новоприбулих – російські військові, і наполягають, що йдеться про навмисне заміщення населення міста.

У березні 2020 року Кримстат повідомив, що, за офіційними даними, на півострів із Росії після 2014 року в’їхали понад 172 тисячі осіб: із них у Криму зареєструвалися 96 тисяч, в Севастополі – 76 тисяч.