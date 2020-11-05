Крим без води: як Росія реагує на проблему з водою на окупованому півострові

Російська влада анексованого Криму готується до затяжного дефіциту води. За словами підконтрольного Кремлю глави півострова Сергія Аксенова, графіки водопостачання в Сімферополі та його передмістях, що діють з початку осені, у разі продовження посухи збережуться до кінця 2021 року. Питна вода тут подається декілька годин вранці та ввечері.

При цьому заяви російських чиновників про те, як саме вирішувати цю проблему, різняться. У вересні Сергій Аксенов анонсував будівництво в Миколаївці опріснювальної установки, однак вже 31 жовтня російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін під час візиту до Криму оголосив, що опріснення ‒ лише запасний варіант. Основним джерелом питної води для подачі населенню, за його словами, мають бути запаси підземних вод, видобувати які набагато дешевше.

Також в уряді Росії запевняють, що вирішать проблему дефіциту води в Криму без дніпровської води, яка не надходить на півострів з 2014 року.

Про водні перспективи Криму та суперечливі плани Росії йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

У жовтні уряд Росії вирішив виділити Криму додатково 50 мільярдів рублів на вирішення проблем з водопостачанням.

У планах ‒ розробка нових джерел води, будівництво гідротехнічних споруд, об'єктів водопостачання та водовідведення, а також капітальний ремонт інфраструктури.

До цього Росія вже виділяла на ці цілі майже 6 мільярдів рублів. Раніше в підконтрольному Росії уряді Криму визнали, що втрати води через старі труби перевищують 50%.

Колишній міністр житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим Микола Порицький, який обіймав цю посаду в 2010-2011 роках, висловив Крим.Реалії думку, що кримські мережі водопостачання не вдасться відремонтувати у стислі терміни.

Без подачі дніпровської води, навіть з використанням підземних джерел, вирішити проблему не вдасться

‒ На жаль, свого часу на ці заходи виділялися не дуже великі кошти ‒ не тільки на ремонт, але й на будівництво нових водогонів в усьому Криму. Вже на момент анексії зношеність мереж становила 70-75%. Хоча росіяни і планують вкладати в це великі гроші, я сумніваюся, що в найближчі два-три роки вдасться знизити втрати води. Тобто це правильний крок, але не основний захід, що покращить ситуацію у всьому Криму.

Південна частина півострова завдяки водосховищам ще якось витримає, а в північній та східній одних ремонтів буде недостатньо.

Я вже неодноразово говорив: без подачі дніпровської води, навіть з використанням підземних джерел, вирішити проблему не вдасться. І я сумніваюся, що наступного року води вистачить для російських відпочивальників.

На думку Миколи Порицького, якість опалення в Криму також може постраждати від нестачі води, враховуючи поганий стан мереж.

Тим часом на півострові вже холодає, зазначає активіст із Сімферополя Олексій Єфремов, і додає, що місцева влада досі не налагодила подачу води за графіками.

Я ні від кого не чув, щоб вода дійсно подавалася за заздалегідь оголошеними графіками

‒ Погода ще поки не особливо стабільна, але ми з нетерпінням чекаємо початку опалювального сезону, тому що стає прохолодно.

Загалом народ починає звикати до ситуації нестачі води: повертатися додому в певний час, приймати ванну або душ в ці години, набирати воду. Словом, це стало невід'ємною частиною побуту.

При цьому я ні від кого не чув, щоб вода дійсно подавалася за заздалегідь оголошеними графіками. Як відомо, з пунктуальністю у нас складно. Водоканал посилається на те, що треба ще налаштувати систему, і цей процес налаштування розтягується нескінченно. Найгірше жителям багатоквартирних будинків, де через низький тиск вода не підіймається вище за четвертий-п'ятий поверх.

Я також не можу сказати, що влада справно забезпечує незахищені верстви населення ‒ найчастіше родичі або волонтери приносять їм бутлі.

Проблема з водопостачанням Криму може відлякати російських туристів, ‒ сказала російським ЗМІ виконавча директорка Асоціації туроператорів Росії Мая Ломідзе. За її словами, якщо туристи «зіткнуться з дискомфортом у цій частині, особливо взимку, це може призвести до відтоку в наступному сезоні».

Голова громадської організації «Курортний Крим», творець сайту kurortexpert.com Олександр Бурдонов підтверджує, що така загроза дійсно є.

Втрати у трубах у нас зараз дійсно великі, до 80% ‒ і якщо дірки закриють, води вистачить

‒ Ми пам'ятаємо, коли в курортних селищах воду в нас давали по дві години вранці та ввечері, а в туалетах стояли відра. Питання серозне, вирішувати його треба однозначно, але як саме це робитиме влада ‒ я не знаю.

У принципі, питної води достатньо, оскільки Північно-Кримським каналом постачали воду для сільськогосподарських і промислових потреб.

Втрати у трубах у нас зараз дійсно великі, до 80% ‒ і якщо дірки закриють, води вистачить. Посушливий рік у нас не кожен, це 2020-й вийшов таким унікальним. Але незважаючи на нинішню посуху, зараз ситуація ще більш-менш нормальна, порівняно з тим, що було на початку 1990-х, коли обмеження в Судаку, Коктебелі та Алушті діяли упродовж усього літа. Якщо ж зараз і зима, і весна будуть без снігу та дощів ‒ значить, на нас дійсно чекають проблеми. І одними грошима їх не вирішити ‒ це комплексне завдання.

Наприкінці вересня російський глава Криму Сергій Аксенов доручив примусово викуповувати джерела води в Криму, що перебувають у приватній власності, у разі, якщо власники відмовляються добровільно надавати до них доступ. Буріння ж нових свердловин, на його думку, загрожує важкими наслідками для екології.

Кримський історик і політолог Євгенія Горюнова, яка живе та працює на материковій частині України, переконана, що у російської влади півострова немає чіткого плану дій для виходу з водної кризи.

Російський глава Криму розуміє, що подальше викачування підземних вод викликає велику неприязнь населення

‒ Вони кидаються з боку в бік: то опріснення, то якісь літаки мають діставати воду з хмар тощо. Мені здається, Сергій Аксенов зі свого боку напирає на опріснювальні установки, оскільки це дорогий проєкт, і під нього можна отримати багато бюджетних грошей. Сіль теж потрібно буде кудись подіти, тобто це чергова бездонна бочка. Окрім того, російський глава Криму розуміє, що подальше викачування підземних вод викликає велику неприязнь населення: через варварське видобування частина Криму вже залишилася без свердловин і без колодязів, мінералізація води зашкалює.

У Марата Хуснулліна зовсім інше бачення перспектив: він дивиться на Крим як на колонію, і з точки зору чиновника російського уряду проблему треба вирішити найдешевшим способом ‒ і це якраз викачування води, а не опріснювальні установки.

Євгенія Горюнова вважає, що при найменшій можливості домовитися з українською владою про постачання дніпровської води Кремль скористається цим, незважаючи на сьогоднішню риторику.

Офіційний Київ перекрив Північно-Кримський канал у 2014 році, зокрема через те що не мав юридичної можливості укласти договір з російськими структурами в тимчасово окупованому Криму.

Упродовж останніх місяців різні представники української влади неодноразово підкреслювали, що відновлення роботи Північно-Кримського каналу можливе тільки після деокупації півострова.

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