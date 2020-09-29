У МЗС розповіли верховному комісару ООН про ситуацію з водопостачанням Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар провела онлайн-зустріч із верховним комісаром ООН із прав людини Мішель Бачелет, під час якої «докладно розповіла» про ситуацію з порушенням прав людини в анексованому Криму, а також про забезпечення водою жителів півострова, повідомляє пресслужба українського відомства.

«Пані верховного комісара ООН було докладно поінформовано про нові факти численних грубих порушень Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Еміне Джеппар ознайомила Мішель Бачелет «із реальною ситуацією» навколо поставок води на територію Криму, підкресливши недолугість російських фейків щодо «гуманітарної катастрофи в Криму».

«Було відзначено, що Росія дбає не про постійне населення півострова, а про реалізацію своєї неоколоніальної політики, в рамках якої РФ переселила на Кримський півострів, у порушення міжнародного гуманітарного права, за оцінками різних експертів, до восьмисот тисяч власних громадян, а також про задоволення своїх військових потреб в контексті подальшої мілітаризації Криму», – наголосили у МЗС.

На початку липня верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет, представляючи доповідь про стан прав людини в Криму, також повідомила, що на півострові продовжують застосовувати тортури й обмежувати свободу слова.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше стверджував, що розмови про порушення прав людини у Криму – це вигадка.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху й обміління водоймищ ввели третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води.

У підконтрольному Кремлю уряді Криму повідомили, що готуються до «найгіршого сценарію» з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

28 вересня Аксьонов дав доручення про примусовий викуп свердловин із водою, що перебувають у приватній власності, у разі, якщо власники відмовляються «надавати до них доступ».

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає на тому, що з урахуванням анексії Кримського півострова, «Росія несе основну відповідальність за забезпечення доступу до води захищеним особам у Криму».

Україна припинила постачання води до Криму Північнокримським каналом після окупації півострова Росією 2014 року. До того через цей канал забезпечувалося до 85 відсотків загальних потреб Криму в прісній воді.

Нині власних джерел прісної води на півострові загалом вистачає для потреб населення, але вже не для промисловості, сільського господарства тощо. Підконтрольна Росії влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.