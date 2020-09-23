«Винна не природа, а недбалість»: в Криму вимагають розв’язати проблему з водою

Жителі анексованого Росією Криму виходять на пікети, вимагаючи вирішити проблему водопостачання. Третій тиждень багато з них вимушено живуть за графіком подачі води й часто отримують її з домішками бруду та стоків. Як довго доведеться жити в таких умовах, російська влада Криму не говорить. Вони звинувачують Україну у «водоморі» і сподіваються на дощі, які мають наповнити місцеві водосховища. Водночас підконтрольним Росії кримським чиновникам нагадують про їхню відповідальність за невирішення проблеми.

З гострим дефіцитом води в Криму зіткнулися через шість років після анексії півострова Росією, внаслідок чого було припинене постачання дніпровської води з материкової частини України Північно-Кримським каналом. За цей час на півострові пересохли основні великі водосховища, і води перестало вистачати цілим містам і районам. Наразі за графіком її подачі живуть Сімферополь, Сімферопольський та Бахчисарайський райони. З 23 вересня обмеження подачі води запровадять в Алушті, Партеніті та Малому Маяку.

«Водомор» та «екоцид»

Російська влада Криму, з одного боку, говорить, що «ситуація під контролем». А з іншого ‒ звинувачує Україну у «водоморі», переконуючи, що це вона поставила півострів на межу катастрофи.

Підконтрольний Кремлю спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов торік говорив, що Криму «вода від України не потрібна».

Цього року він припустив, що дніпровська вода може бути отруєною.

«Де гарантії, що націоналісти не отруять воду? З аморальною владою нічого спільного у нас бути не може. Коли в Києві ухвалювали рішення посадити кримчан на сухий пайок, хіба думали про наші пологові будинки, лікарні, літніх людей, які живуть на верхніх поверхах? Їм було на нас наплювати. У нацистів такі радники, що вигадають будь-яке лиходійство. Ризикувати життям кримчан ми із Сергієм Аксеновим ніколи не будемо», ‒ сказав він у червні 2020 року.

У вересні російський глава Криму Сергій Аксенов звинуватив владу України в «державному тероризмі» та «екоциді» через припинення постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом.

Проте в Криму з цим згодні не всі. Низка активістів висловилися про те, що вирішення проблеми водопостачання півострова є відповідальністю російської влади півострова.

«Чиновники» можуть з кабінету розповісти, як у них душа болить»

Житель села Опушки Сімферопольського району Сергій Васильєв декілька днів тому вийшов на одиночний пікет у Сімферополі з вимогою «відправити у відставку» підконтрольних Кремлю керівників російського уряду Криму через невирішену проблему водопостачання півострова.

Це наслідок не природних явищ, а недбалого ставлення нашого «керівництва» до проблем

«Аксенов, Гоцанюк (підконторольний Кремлю голова російського уряду Криму Юрій Гоцанюк ‒ ред.), Вайль (підконторольний Кремлю голова Держкомводгоспу російського уряду Криму Ігор Вайль ‒ ред.), Баженов (підконторольний Кремлю ​голова підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов ‒ ред.) ‒ у відставку! Якщо замість води з крана біжить г**но, то це не все в порядку», ‒ з такими гаслами чоловік вийшов на вулицю.

Сергій Васильєв пояснив, що вийти на пікет його змусили дії російської влади, в результаті яких у його селі знищують діючий водогін «під приводом заміни його на новий». Він звертався до всіх інстанцій, але всюди йому відповіли, що «все робиться в межах закону».

Пікетувальник вважає російську владу Криму винною в тому, що кримчани залишилися без води.

«Це наслідок не природних явищ, а недбалого ставлення нашого «керівництва» до проблем. Це все починається, в першу чергу, від них. У першу чергу, проблема ‒ це наші «чиновники», які нас не чують і не хочуть допомагати. Вони можуть максимум з кабінету розповісти, як у них душа болить. Якби у нас був уряд, у нас не було б бід і ми б не стояли тут», ‒ сказав він.

«Невже шість років не бачили, до чого йдеться?»

Позицію Сергія Васильєва поділяє і кримський активіст Сергій Акимов. Він теж пікетував російський парламент Криму з вимогою до місцевої влади вирішити проблему з водою.

«Синя діжка ‒ це не вирішення проблеми! Дайте воду», «Держраду у відставку! Криму потрібна вода в каналі, а не Константинов у кріслі», ‒ написав активіст на своєму плакаті.

Він наголосив, що за шість років анексії Криму російська влада «забула найголовніше» ‒ провести воду.

«У Криму міст збудували, дороги, аеропорт. А найголовніше забули ‒ воду провести. Жителі Криму зараз страждають через це. Шість років чим вони займалися? Водосховища пересохли. Невже вони шість років не бачили, що до цього йде? Чекають манни небесної. Скільки вже можна це терпіти?» ‒ говорить він.

Сергій Акимов вважає підконтрольного Кремлю голову російського парламенту Криму Володимира Константинова одним з винних у тому, що Крим опинився в такій ситуації.

У Криму міст збудували, дороги, аеропорт. А найголовніше забули ‒ воду провести

«Він упродовж шести років від цієї води відмежовувався, як міг. Треба було, навпаки, вести переговори (з українською владою про відновлення постачання дніпровської води в Крим ‒ ред.) І наскільки я знаю, такі переговори навіть велися колись. Але вони (підконтрольна Росії влада Криму ‒ ред.) говорили, що нам вода з Північно-Кримського каналу не потрібна. І ось ми дожилися до того, що у нас зараз погодинний графік води, і вона з кожним днем стає все гіршою й гіршою», ‒ зазначив Сергій Акимов.

Володимир Константинов на ці слова публічно не відреагував. Нам отримати його коментар з цього приводу поки не вдалося.

Сергій Акимов нагадав, що покійний президент АРК Юрій Мєшков торік звертався до української влади з проханням відновити постачання дніпровської води на півострів. За словами Акимова, активісти вимагатимуть це й надалі.

«Якщо жителі Криму підтримають, будемо збирати підписи, будемо звернення посилати (до української влади ‒ ред.) Треба битися за свої права. Тому що шість років минуло, а ніхто нічим не займається», ‒ сказав активіст.

«Потрібно спуститися з небес на землю»

Причиною дефіциту води стало недбале ставлення кримської «влади» до стану мереж водопостачання

Основною надією російської влади Криму зараз є опади, що мають наповнити водосховища і розв’язати проблему дефіциту води на півострові. Для цього «чиновники» у співпраці з Росгідрометом планують викликати штучні опади. Перші такі експерименти обіцяють реалізувати до кінця року.

Російський активіст, який живе в Криму, критикує підконтрольну Росії кримську владу за нестачу уваги до проблеми великих водовтрат у зношених мережах півострова.

«Причиною дефіциту води стало недбале ставлення кримської «влади» до стану мереж водопостачання. У Сімферополі є маса прикладів, коли ці мережі постійно рвуться. Втрати (води ‒ ред.), за офіційними відомостями, від 70 до 80% у мережах. «Влада» намагається вигадувати якісь фантастичні способи розв’язання проблеми. Але вирішуватися вона має іншим шляхом. Замість запуску літаків, які будуть у нас обстрілювати хмари, видобутку води з печер, збору дощової води ‒ потрібно спуститися просто з небес на землю і нарешті звернути увагу на трубопроводи, ретельно вибирати підрядників і контролювати проведення робіт. Тоді ми будемо економити воду, і все у нас в Криму буде добре», ‒ вважає він.

«Склянку погані з крана змушував би пити на нарадах»

З моменту запровадження графіків постачання води проблему погіршила її низька якість. Спочатку російська влада Криму говорила, що вода відповідає якості. Але коли з кранів потекли стоки, визнали, що фільтри систем водопостачання не встигають чистити воду.

Кримський активіст Олександр Юр'єв запропонував «чиновникам» публічно пити воду з кранів.

«Я б на місці Аксенова наливав би склянку цієї гидоти з крана і змушував би пити на нарадах цю воду, щоб показали особистим прикладом, що ця вода відповідає всім нормам», ‒ написав він у соцмережах.

Він теж вважає, що у вододефіциті в Криму винна «бездіяльність влади».

«Мене дивують люди, які виправдовують бездіяльність суб’єктів владних повноважень за шість років у питанні водопостачання Криму. Причому мені намагаються розповісти, що це нормально ‒ жити за графіком, мовляв, ми так і раніше жили, а ви всі розпещені. Я цим людям відповідаю: це ненормально! Бути патріотом ‒ це не означає бути «терпилою» і стійко переносити всю бездарність кримського керівництва», ‒ зазначив він.

Щодня сімферопольська влада отримує сотні скарг на відсутність води, її низьку якість або брак тиску в системі на верхніх поверхах багатоквартирних будинків. Підприємство «Вода Криму» отримує тисячі подібних скарг, а також регулярні сигнали про прориви на об'єктах водопостачання.

Сергій Аксенов 21 вересня доручив профільним службам «знайти рецепт» вирішення цих проблем. Він зазначив, що це «необхідно з урахуванням довготривалої перспективи обмеженого водопостачання».