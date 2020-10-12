Глобальний позов Росії проти України через воду для Криму. Російський адвокат «Кримського виробничого рибокомбінату» погрожує Україні міжнародним судом. Підприємство, що вирощувало тисячі тон риби на рік, розорилося через перекриття Північно-Кримського каналу. Тепер юристи рибокомбінату пишуть скарги до ООН, щоб Україна знов дала воду на півострів Північно-Кримським каналом.