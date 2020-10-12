Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
12 жовтня 2020, Київ 08:27
Відео

Росія «вибиває» в ООН воду для Криму? (відео)

Росія «вибиває» в ООН воду для Криму? (відео)
Embed
Росія «вибиває» в ООН воду для Криму? (відео)

No media source currently available

0:00 0:07:54 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Глобальний позов Росії проти України через воду для Криму. Російський адвокат «Кримського виробничого рибокомбінату» погрожує Україні міжнародним судом. Підприємство, що вирощувало тисячі тон риби на рік, розорилося через перекриття Північно-Кримського каналу. Тепер юристи рибокомбінату пишуть скарги до ООН, щоб Україна знов дала воду на півострів Північно-Кримським каналом.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG