Росія «вибиває» в ООН воду для Криму? (відео)
Глобальний позов Росії проти України через воду для Криму. Російський адвокат «Кримського виробничого рибокомбінату» погрожує Україні міжнародним судом. Підприємство, що вирощувало тисячі тон риби на рік, розорилося через перекриття Північно-Кримського каналу. Тепер юристи рибокомбінату пишуть скарги до ООН, щоб Україна знов дала воду на півострів Північно-Кримським каналом.
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Віталій Портников
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