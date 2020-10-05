Як Севастополь готується до посухи 2021? Перекриють річку?

Севастополь, на відміну від більшості регіонів Криму, не потерпає від перебоїв з водопостачанням. Принаймні так стверджувала донедавна російська влада міста. До початку жовтня в місті навіть працювали фонтани. Але на наступний рік Михайло Развожаєв, тоді ще виконуючий обов'язки російського губернатора, планував перекривати річку Коккозка. Про цей проєкт він доповів Володимиру Путіну. Сталося це два тижні до призначених виборів російського очільника міста. На них російська влада визнала Развожаєва переможцем. В той самий час презентований Путіну проєкт перекриття річки викликав протест у населення сіл, які беруть воду з Коккозки. Та врешті й російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що воду з Коккозки подати до Севастополя неможливо. Як точилася битва за Коккозку і чому вона не може забезпечувати водою Севастополь?

Обмежень водопостачання у Севастополі немає. За графіком вода лише у садових товариствах, які розташовані в межах міста. «Активізували усі свердловини, які в садових товариствах існують. Ми припинили подачу питної води для технічних потреб, в місті таким чином на добу економиться приблизно 30-35 тисяч кубів води», – повідомив каналу «НТС Севастополь» заступник російського губернатора Севастополя Володимир Базаров.

До початку жовтня в місті навіть не виключали фонтани.

Севастополь живиться з Чорноріченського водосховища. Воно заповнене на третину, стверджують севастопольські чиновники.

Вони розраховують, що ресурсів цього водосховища місту вистачить до грудня. Але рівень води у сховищі знижується і в наступному році, вважає російський губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, ситуація може стати критичною.

Тож російський губернатор пропонує перекидати в Чорноріченське водосховище воду з річки Коккозка, яка тече поряд, в Бельбецькій долині.

Развожаєв пропонує побудувати там ковшовий водозабір і водопровід. Він також нагадав ЗМІ, що ідея перекидання води з річки існувала ще в радянські часи. Але заявив – сучасний проєкт до радянського відношення не має.

Це просто надлишкова вода, яка йде в море

«Якби б ми забирали паводкову воду, коли вона не використовується ані жителями, ніким, це просто надлишкова вода, яка йде в море, якби ми забирали цю воду в Чорноріченське водосховище, то ми могли б з Вілінського водозабору, який живить Сімферополь, віддати частину обсягу в Сімферополь. Це б допомогло вирішити питання. Близько 12 мільйонів тон води ми могли б перекинути до Сімферополя», – розповідав Володимиру Путіну Михайло Развожаєв, ще у якості виконуючого обов'язки губернатора Севастополя.

В інтерв'ю севастопольским ЗМІ Развожаєв додавав також, що перекриття убезпечить від вододефіциту й Чорноморський флот.

Проєкт дорогий – коштує 3,8 мільярдів рублів, це понад п’ятдесят мільйонів доларів. Развожаєв просив для будівництва військових та сказав, що вже узгодив це з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Путін проєкт затвердив: «Обсяги фінансування ви, в принципі, назвали, потрібно просто вивірити ці цифри і починати роботу».

Річка Коккозка розташована на території, яка підпорядкована не севастопольським чиновникам, а кримським. Развожаєв заявив Путіну, що попередньо узгодив ідею з російським главою Криму Сергієм Аксьоновим.

Але спроба перекинути Коккозку вже була і таке узгодження теж - за іншого російського губернатора Севастополя, ще 4 роки тому. Тоді з протестами виступили жителі Бельбецької долини – вони заявили, що для них це буде екологічною катастрофою.

Від річки залежать 12 сіл Бахчисарайського району. Це майже 30 тисяч людей. На публічних зборах з цього питання жителі сіл Бахчисарайського району масово проголосували проти перекриття річки. Після чого свою згоду у 2016 році відкликав і Аксьонов.

Зараз в цих селах Бахчисарайського району води не вистачає. Родина Вахоніних з селища Куйбишеве розповідає, що вони та їхні сусіди обладнали на подвір'ях водостоки, щоб збирати дощову воду з дахів будинків. Нею і миються, і городи поливають. Для накопичення вологи родина Вахоніних використовує баки та інші великі ємності.

«Це ось ванна, в яку ми теж збираємо воду дощову. Повністю набираємо, поливаємо десь якісь порічки, десь якісь квіточки. Намагаємося, щоб жодна крапля нікуди не пішла», – розповідає Віра Вахоніна.

Ми розуміємо, що Севастополь хоче пити, але ми ж теж хочемо пити

«Якщо заберуть Коккозку, вся долина залишиться без води. Тому що бувають такі часи: дощів немає, ціле літо спека. Навіть якщо вони маленький якийсь відводок зроблять, ми залишаємося все без води. Люди проти того, щоб забирали Коккозку на Севастополь. Там же було в Соколиному, піднімався народ, бунт був. Ми вже і збирали підписи. Так якщо треба - знову будемо збирати. Ми розуміємо, що Севастополь хоче пити, але ми ж теж хочемо пити. Будемо збиратися, будемо писати, будемо запрошувати ЗМІ. Ми будемо відстоювати свою Коккозку», – заявляє Віра Вахоніна.

Розділяє її думку і чоловік. Борис Вахонін живе в селищі вже сімдесят років. Коккозка – це ліва притока ріки Бельбек, від якої залежить свердловина, що постачає вологу в Куйбишеве, розповідає він.

«Я бачив цю річку (Бельбек – ред.) в усякому стані. І бурхливою: така що зносила все. Ну, бачив і таку, що горобець пройде і п'яти не замочить. І якщо одну прибрати (притоку – ред.) точно що, і були такі випадки, що і в колодязях вода пропадала і в свердловинах не буде води. Якщо в річці навіть трошки впаде рівень, ми залишимося без води, це однозначно», – стверджує Борис Вахонін.

Село Соколине розташоване неподалік від селища Куйбишеве. Тут ідеї перекриття Коккозки теж не раді.

Пенсіонерка Ніна Ємець живе в цьому селі вже 60 років. Розповідає, що прати речі ходить до Коккозки, звідти ж бере й питну воду. Пенсіонерка проти того, щоб воду звідти забирали до водосховища.

Ніякої немає води, немає взагалі

«Тоді нічого не буде, ніякої. З річки воду треба ж пропустити, простерилізувати. Ніякої немає води, немає взагалі. Хто де дістане, там і привозить. Ну, ось може хтось привезе, попросимо», – каже Ніна Ємець.

Річка Коккозка зараз виглядає майже пересохлою. Вода ледь прикриває каміння на дні.

Севастопольські вчені стверджують, що проєкт перекидання річки з ними не обговорювався.

Провідний науковий співробітник Інституту біології південних морів Микола Шадрін заявляє: стільки води, скільки озвучував Развожаєв, в річці – немає.

Останнім часом не ведуться спостереження на річці Коккозка

«Та цифра, яка була озвучена нашим губернатором, я думаю його просто підставили, і відповідно в пресі – скільки можна качати – вона завищена і сильно завищена. Чому? Тому що останнім часом не ведуться спостереження на річці Коккозка», – розповів каналу «НТС Севастополь» Микола Шадрін.

Вчений, як і жителі селища Куйбишеве, дотримується думки про те, що внаслідок перекриття Коккозки пересохне річка Бельбек. Вона й зараз вже майже безводна.

В ефірі телеканалу «НТС Севастополь»​ Михайло Развожаєв російський глава Севастополя, уточнив, що самого проєкту перекидання Коккозки поки ще немає, його розроблення планують завершити лише в січні 2021 року.

Тим часом, на ідею перекриття Коккозки відреагував Сергій Аксьонов. Він заявив, що воду звідти для Севастополя подати неможливо.

Питання щодо річки Коккозка закрите до моменту, поки ця річка не стане повноводною

«Ми готові дати Севастополю воду, якби вона у нас була. Регіон братський, нам із севастопольцями ділити нічого. Але води в районі Коккозки немає і не буде. Ми все показали керівництву Севастополя. Це не наша примха. Якби річки були повноводними, вистачило б усім. Питання щодо річки Коккозка закрите до моменту, поки ця річка не стане повноводною», – повідомив Аксьонов на засіданні оперативного штабу з водопостачання Криму 25 вересня.

Наприкінці вересня нові заяви зробив і Развожаєв. Він доручив відключити фонтани, скласти програму економії води та план першочергової заміни найбільш зношених труб міського водопроводу. Заявляє, що гроші на заміну труб буде виділено ще в цьому році, а не в наступному, як планувалося.