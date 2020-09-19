Хочеш воду – стріляй у хмари. Експеримент у Криму

Керувати дощами обіцяє влада Криму, підконтрольна Кремлю. Це допоможе вирішити проблему води на півострові – переконує Сергій Аксьонов. Він пропонує стріляти у хмари і дощами наповнювати обмілілі водосховища півострова. Для цього до Сімферополя з Росії мають перегнати літак-лабораторію.

Експериментальну методику планують застосувати для центрального Криму. Там води бракує найбільше – каже голова Держкомітету з водного господарства і меліорації Криму, призначений Кремлем, Ігор Вайль.

«Так склалося, що центральна частина була завжди найбільш маловодною. А особливо у маловодний рік. Це стосується переважно Сімферополя і Сімферопольского району».

Як зробити так, щоб дощі йшли саме в Сімферополі та сусідніх зневоднених районах кримчанам пояснив голова Криму, підконтрольний Росії, Сергій Аксьонов.

«Будь-які хмари, які заходитимуть на територію Республіки Крим і перебуватимуть над містом Сімферополь оброблятимуться відповідно».

Хмари оброблятимуть з літака. Його спеціально перегнали до Криму з Росії. У 2013 році схожий літак-лабораторію, який, начебто, може викликати дощі, представила державна організація Росгідромет. Редактор інтернет-ресурсу Militaryaviation.in.ua Денис Томенчук переконує, що нічого надзвичайного в цьому літаці немає.

«Це літак-лабораторія, який, по суті, побудований на базі пасажирського невеличкого літака радянського виробництва. Тобто це взяли звичайний літак цивільний, переобладнали його і, по суті, літак повністю нашпигований різноманітною апаратурою».

Літак радянський, а апаратура на борту американська й європейська, розповідає експерт. Скільки коштує повітряна лабораторія офіційної інформації немає – каже Томенчук.

«Я зустрічав цифру 1 мільярд рублів витратили на цей літак, однак це з інтернету, це перевірити неможливо». Щоб викликати опади, хмари розстрілюватимуть піропатронами з йодидом срібла. Коли ця сполука потраплятиме у хмару, утворюватимуться кристали», – пояснює метеоролог і кліматолог Віталій Шпиг.

«Кристали набирають швидше масу, випадають, і на землі ми це бачимо вже у вигляді дощу».

Йодид срібла з опадами потраплятиме у ґрунт і воду. Це безпечно переконує Аксьонов.

Іншої думки експерт із питань зміни клімату Національного екологічного центру України Георгій Веремійчик. Він застерігає, що йодид срібла безпечний тільки у невеликих кількостях, а вивчення властивостей цієї сполуки триває досі.

«...коли була у 80-х роках московська Олімпіада, тоді використовували йодисте срібло і вуглекислу кислота, щоб викликати на підходах до Москви опади. … До того часу ми не знали, що таке кислотні дощі. Саме після тієї Олімпіади всі огірки пропали, випали кислотні дощі».

Еколог Георгій Веремійчик радить не зловживати штучними опадами у Криму.

«Якийсь район обов’язково недоотримає вологи. Це однозначно. Крім того, вони можуть викликати дуже потужні зливи і це завдасть шкоди міському господарству. Взагалі грубе втручання в планетарні процеси – це дуже небезпечно».

Один літак-лабораторія водної проблеми Сімферополя не вирішить – переконує метеоролог Віталій Шпиг. Спеціально для Крим.Реалії він провів власну оцінку і показав результати на графіку.

Синім позначено скільки води, внаслідок штучних опадів, вбере в себе суха земля, червоним – скільки води потрапить до річок і наповнить водосховища.

«Частина цією води впаде в Чорне море. Іншу воду вони зможуть використати, але невідворотними будуть втрати від випаровування і від інфільтрації (проникнення атмосферних і поверхневих вод у ґрунт) в ґрунт з самих поверхонь водосховищ».

За послуги гідрометеорологічного літака зі спеціалістами влада Криму, підконтрольна Росії, витратила понад 25 мільйонів рублів платників податків. Саме така сума вказана в документації тендеру на російському сайті держзакупівель.

Коли літак піднімуть в небо, опадів збільшиться на 30% – пообіцяв кримчанам Сергій Аксьонов.

«Це дає можливість до 30% води, яка міститься у хмарі, видати опадами на території Республіки Крим».

Ці цифри істотно завищені – переконує метеоролог Віталій Шпиг.

«Йдеться про 2%, максимум, 3%. Суттєво проблему водопостачання це не вирішить».

Підняти літак-лабораторію у небо і залити Сімферополь дощами чиновники, контрольовані Кремлем, обіцяють до кінця року.

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