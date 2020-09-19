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19 вересня 2020, Київ 13:42
Політика

Хочеш воду – стріляй у хмари. Експеримент у Криму

Фотоколаж

Керувати дощами обіцяє влада Криму, підконтрольна Кремлю. Це допоможе вирішити проблему води на півострові – переконує Сергій Аксьонов. Він пропонує стріляти у хмари і дощами наповнювати обмілілі водосховища півострова. Для цього до Сімферополя з Росії мають перегнати літак-лабораторію.

Експериментальну методику планують застосувати для центрального Криму. Там води бракує найбільше – каже голова Держкомітету з водного господарства і меліорації Криму, призначений Кремлем, Ігор Вайль.

Ігор Вайль – голова Держкомітету з водного господарства і меліорації Криму, призначений Кремлем, 2018
Ігор Вайль – голова Держкомітету з водного господарства і меліорації Криму, призначений Кремлем, 2018

«Так склалося, що центральна частина була завжди найбільш маловодною. А особливо у маловодний рік. Це стосується переважно Сімферополя і Сімферопольского району».

Як зробити так, щоб дощі йшли саме в Сімферополі та сусідніх зневоднених районах кримчанам пояснив голова Криму, підконтрольний Росії, Сергій Аксьонов.

Сергій Аксьонов – голова Криму, підконтрольний Кремлю
Сергій Аксьонов – голова Криму, підконтрольний Кремлю

«Будь-які хмари, які заходитимуть на територію Республіки Крим і перебуватимуть над містом Сімферополь оброблятимуться відповідно».

Хмари оброблятимуть з літака. Його спеціально перегнали до Криму з Росії. У 2013 році схожий літак-лабораторію, який, начебто, може викликати дощі, представила державна організація Росгідромет. Редактор інтернет-ресурсу Militaryaviation.in.ua Денис Томенчук переконує, що нічого надзвичайного в цьому літаці немає.

Денис Томенчук – редактор авіаційного інтернет-ресурсу
Денис Томенчук – редактор авіаційного інтернет-ресурсу

«Це літак-лабораторія, який, по суті, побудований на базі пасажирського невеличкого літака радянського виробництва. Тобто це взяли звичайний літак цивільний, переобладнали його і, по суті, літак повністю нашпигований різноманітною апаратурою».

Літак Як-42Д російської організації Росгідромет
Літак Як-42Д російської організації Росгідромет

Літак радянський, а апаратура на борту американська й європейська, розповідає експерт. Скільки коштує повітряна лабораторія офіційної інформації немає – каже Томенчук.

«Я зустрічав цифру 1 мільярд рублів витратили на цей літак, однак це з інтернету, це перевірити неможливо». Щоб викликати опади, хмари розстрілюватимуть піропатронами з йодидом срібла. Коли ця сполука потраплятиме у хмару, утворюватимуться кристали», – пояснює метеоролог і кліматолог Віталій Шпиг.

Віталій Шпиг – метеоролог і кліматолог Українського метеорологічного інституту
Віталій Шпиг – метеоролог і кліматолог Українського метеорологічного інституту

«Кристали набирають швидше масу, випадають, і на землі ми це бачимо вже у вигляді дощу».

Йодид срібла з опадами потраплятиме у ґрунт і воду. Це безпечно переконує Аксьонов.

Іншої думки експерт із питань зміни клімату Національного екологічного центру України Георгій Веремійчик. Він застерігає, що йодид срібла безпечний тільки у невеликих кількостях, а вивчення властивостей цієї сполуки триває досі.

Олімпійські ігри 1980
Олімпійські ігри 1980

«...коли була у 80-х роках московська Олімпіада, тоді використовували йодисте срібло і вуглекислу кислота, щоб викликати на підходах до Москви опади. … До того часу ми не знали, що таке кислотні дощі. Саме після тієї Олімпіади всі огірки пропали, випали кислотні дощі».

Еколог Георгій Веремійчик радить не зловживати штучними опадами у Криму.

«Якийсь район обов’язково недоотримає вологи. Це однозначно. Крім того, вони можуть викликати дуже потужні зливи і це завдасть шкоди міському господарству. Взагалі грубе втручання в планетарні процеси – це дуже небезпечно».

Один літак-лабораторія водної проблеми Сімферополя не вирішить – переконує метеоролог Віталій Шпиг. Спеціально для Крим.Реалії він провів власну оцінку і показав результати на графіку.

Графік ілюструє скільки води потрапляє до водосховищ Криму після опадів
Графік ілюструє скільки води потрапляє до водосховищ Криму після опадів

Синім позначено скільки води, внаслідок штучних опадів, вбере в себе суха земля, червоним – скільки води потрапить до річок і наповнить водосховища.

«Частина цією води впаде в Чорне море. Іншу воду вони зможуть використати, але невідворотними будуть втрати від випаровування і від інфільтрації (проникнення атмосферних і поверхневих вод у ґрунт) в ґрунт з самих поверхонь водосховищ».

Сімферопольське водосховище, 24 серпня 2020
Сімферопольське водосховище, 24 серпня 2020

За послуги гідрометеорологічного літака зі спеціалістами влада Криму, підконтрольна Росії, витратила понад 25 мільйонів рублів платників податків. Саме така сума вказана в документації тендеру на російському сайті держзакупівель.

Коли літак піднімуть в небо, опадів збільшиться на 30% – пообіцяв кримчанам Сергій Аксьонов.

«Це дає можливість до 30% води, яка міститься у хмарі, видати опадами на території Республіки Крим».

Ці цифри істотно завищені – переконує метеоролог Віталій Шпиг.

Віталій Шпиг – кліматолог і метеоролог Українського метеорологічного інституту
Віталій Шпиг – кліматолог і метеоролог Українського метеорологічного інституту

«Йдеться про 2%, максимум, 3%. Суттєво проблему водопостачання це не вирішить».

Підняти літак-лабораторію у небо і залити Сімферополь дощами чиновники, контрольовані Кремлем, обіцяють до кінця року.

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    Дмитро Євчин

    Починав роботу спортивним кореспондентом у 2006. Після 2014 став журналістом-міжнародником. Від 2018 працюю у редакції телевізійного проекту Крим.Реалії, зараз - ведучий телепроекту. 

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