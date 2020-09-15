Із кранів кримчан ллється бруд

З кранів ллється бруд, скаржаться у соцмережах кримчани і масово викладають відео і фото того, що тече в їхніх квартирах. Цю воду, кажуть, пити неможливо, навіть коли прокип’ятити. Із 7 вересня в Криму почався третій етап обмеження постачання води. Сімферополь, Сімферопольский та Бахчисарайський райони тепер мають жорсткіший графік її подачі. До того ж вода багато де йде з домішками, графік порушується, розклади, на думку деяких сімферопольців, несправедливі. З’явилось і ще одне нововведення – діжки на вулицях. Але вони здебільшого порожні. Щоб їх поповнили, треба окремо дзвонити в диспетчерську службу.

Така брудна вода ллється з кранів на вулицях Маршала Жукова та Героїв Сталінграду в Сімферополі. З Маршала Жукова скаржаться й на те, що обмеження почалися раніше запровадження нового графіка.

Тільки за перший день третього етапу обмежень на гарячу лінію підконтрольного Росії очільника Криму Сергія Аксьонова надійшло понад триста скарг з різних районів кримської столиці. І на брудну воду, і на графіки подачі та на аварії, які почастішали. Чиновники стверджують: сформували 4 аварійні бригади в місті. Глава підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя Олена Проценко стверджує, що в бригад є усі необхідні для ремонту матеріали.

Жителі Петровської балки скаржаться, що за графіком у них подається вода тоді, коли люди перебувають на роботі. Користувачі соцмереж звертають увагу: в когось вода цілодобово, а в когось 2 години в день.

Багато хто не розуміє, як чиновники намагаються економити, пускаючи таку брудну воду. Одна з користувачок соцмережі «Вконтакті» вважає, що люди будуть зливати її, доки вона не стане чистішою, тож витрати вологи не зменшаться.

На скарги про брудну воду в підприємстві «Вода Криму»​ відповідають, що через запровадження подачі води за графіком в системі водопостачання пришвидшується процес корозії труб і з них вимивається іржа.

Опитані на вулицях сімферопольці здебільшого скаржаться. «Жовтувата буває, осад залишається, гіршою набагато стала вода, навіть з фільтру не п'ємо тепер» – розповідає одна з жительок міста. Інша ділиться тим, що для її родини з маленькою дитиною графік незручний.

«Ми з дитиною просинаємося о дев'ятій ранку, в дев'ять вже відключають воду, – зазначає вона. – Тому вранці ніякі справи не робляться, все залишається на вечір: ввечері мити посуд, мити підлогу, прати, купати дитину, купатися самим. Чоловік приходить з роботи об одинадцятій, води вже немає».

В центрі міста графік не вводили, але й тут деякі жителі скаржаться. «Я живу в центрі, вода поки що є, – розповідає одна з містянок. – Ну, набираємо баклажки по п'ять літрів. Каламутна, пити її неможливо, такий осад. Так що (питну воду – ред.) купуємо».

Жителі селища Мирне під Сімферополем потерпають ще більше. Ось розповідь жительки села: «У нас води немає взагалі, тому що ми самі її видобуваємо. У нас колодязь висох. Наша голова сільради, Лапшина, говорить: далі копайте, робіть свердловину. А свердловини – ціни такі, що з нашими сільськими зарплатами немислимо зробити цю свердловину».

Нова ознака сімферопольських вулиць тепер – ​отакі сині діжки. Всього в місті і районах їх встановили 235.

Про ці сині діжки вже почали з'являтися меми.

В дитсадках та лікарнях комунальники їх наповнюють, а от в житлових кварталах ближче до кінця тижня чимало ємностей порожні. Графіка наповнення води немає, аби в бочку залили воду мешканці сусідніх будинків мають подзвонити в диспетчерську службу.

У перший же день встановлення ємностей, шість з них були розбиті та продірявлені. Російська очільниця Сімферополя Олена Проценко планує боротися з цим відеоспостереженням. «Запросили на нараду наших провайдерів, – звітувала Проценко на одній з нарад. – Хочемо відпрацювати з ними систему. Гадаю, вони підуть нам на зустріч, допоможуть там, де встановлені ємності, щоб у нас було відеоспостереження». Вона також додала, що «немає можливості швидко закупити додаткові ємності». Але частина провайдерів вже відмовилася встановлювати відоспостереження.

Чиновники й надалі шукають, де ще можна взяти воду. І дедалі більше викачують її з-пiд землi. Володимир Баженов, глава підприємства «Вода Криму» каже: «На Іванівському водозаборі ми вже отримали від екологів добро на пуск в експлуатацію ще 5 свердловин, це ще 5 тисяч кубометрів. Ми їх обв'язали, під'єднали. Окрім того, на сільському водозаборі ми ще запустили 4 свердловини до двох тих, що були».

До Криму з двох областей сусідньої Росії – ​Орловської та Свердловської – ​везуть потужніші насоси, щоб викачувати ще більше води. Для Сімферополя воду перекачують не тільки з-під землі, Тайганського та Білогірського водосховищ. Нещодавно військові перекрили земляною греблею і річку Біюк-Карасу.

В соцмережах кримчани критикують таке перекачування із залученням армії. Один з користувачів мережі Вконтакті обурюється: «Переливають з пустого в порожнє, чергові дії для галочки. Скільки пацанів зірвали спину, тягаючи труби вручну цілодобово для того, щоб керівництво відзвітувало, що заходи прийняті. Потрібно чистити водосховище, поглиблювати. Воду просто немає де зберігати. Раніше було Сімферопольське море, тепер Сімболото».

Деяких росіян в цій самій соцмережі кримські скарги дратують. Ось як відреагувала жінка з Бурятії на допис про брудну воду: «Навкруги люди як люди, усім задоволені! Тільки в Криму весь час ниють! Що це за дитячий садок?!»

Обмеження водопостачання можуть діяти на півострові до березня наступного року, заявив глава російського уряду Криму Юрій Гоцанюк.

Він закликав кримчан бути готовими до такого і поставитися із розумінням.

Директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов на одному з брифінгів визнав, що наслідки посухи недооцінили. «Глибина посухи в Криму перевершила всі очікування. Ми припускали, що пройдемо цей період м'яко. Сподівалися, що води вистачить до осінньо-зимових опадів», – заявив він.​