Американські бомбардувальники B-52 пролетіли над Україною

Три стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress американських Військово-повітряних сил в п’ятницю здійснили політ над Україною. Про це йдеться у повідомленні командування ВПС США в Європі від 4 вересня. Повідомляється, що це перший такий політ.

Згідно з повідомленням, під час польоту було відпрацьовано взаємодію з українськими бойовими літаками. Також однією з цілей була демонстрація можливостей щодо стримування Росії в регіоні, вказано в повідомленні.

У політ, зокрема, були залучені три із шести бомбардувальників B-52, які базуються на авіабазі в штаті Північна Дакота, однак нещодавно були перекинуті до Великобританії на базу Фейрфорд.

У повідомленні Міністерства оборони України зазначили, що українські винищувачі Су-27 і МіГ-29 зустріли Б-52 над кордоном з Польщею і супроводжували їх над територією України до Азовського моря і назад.

Точний маршрут американських літаків не повідомляється.

Читайте також: Командувач Південного військового округу Росії прибув до окупованого Криму перевірити готовність військ

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що «з метою недопущення порушення літаками ВПС США російського повітряного простору» в повітря над акваторіями Чорного та Азовського морів були підняті 8 літаків – винищувачі Су-27 і Су-30. У повідомленні вказано, що кордон Росії американські літаки не порушували. Росія, яка незаконно анексувала український Крим, очевидно, може мати на увазі те, що літаки США не входили в повітряний простір над окупованим півостровом.