Командувач Південного військового округу Росії прибув до окупованого Криму перевірити готовність військ

Командувач військами Південного військового округу (ПВО) Росії генерал армії Олександр Дворніков прибув до окупованого Криму для перевірки бойової готовності російського Чорноморського флоту.

«На загальновійськовому полігоні Опук командувач військами ПВО оцінить дії берегових військ, морської піхоти, кораблів і авіації Чорноморського флоту під час двостороннього тактичного навчання», – заявили у міністерстві оборони Росії.

Зазначається, що в ході навчань за підтримки авіації та кораблів військові будуть проводити висадку морського та повітряного десанту «з метою захоплення і утримання узбережжя, відпрацьовується протидесантна оборона».

У навчаннях задіють близько 20 кораблів і суден забезпечення, близько 200 одиниць військової і спеціальної техніки, понад 20 літаків і вертольотів морської авіації Чорноморського флоту.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі ЗС України дії російських військових у Криму називають незаконними.

17-21 липня цього року Росія влаштувала раптові масштабні військові навчання. Ряд експертів і політиків висловили думку, що під приводом цих навчань Росія може піти в наступ в бік України, в тому числі з території анексованого Криму. Цю інформацію спростував прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Керівництво українського Міноборони заявило, що наразі немає ознак підготовки Росії до активних бойових дій поблизу анексованого Криму.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.