Росія відреагувала на заклик США припинити утиски кримських татар

Постійне представництво Росії при ООН у відповідь на заклик посольства США в Україні припинити порушення прав корінного народу в окупованому Криму, закликало «припинити порушувати права індіанців».
Так російська місія відреагувала на повідомлення посольства США про ситуацію з правами людини в Криму до дня корінних народів, який відзначався в минулі вихідні.
«У відповідь на заклик посольства США в Україні в зв’язку з Міжнародним днем корінних народів світу закликаємо США припинити жорстокі порушення прав людини індіанців і залишити їх територію», – мовиться у повідомленні представництва у твітері.
На це відреагував посол України в США Володимир Єльченко:
«Правильною дорогою йдете, товариші. Свого часу Хрущов відповів на критику США ще простіше - а у вас негрів вішають! Back in the USSR?» – написав Єльченко у твітері російською.
9 серпня США закликали Росію припинити жорстокі порушення прав людини, які вчиняються щодо кримських татар.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ