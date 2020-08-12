Росія відреагувала на заклик США припинити утиски кримських татар

Постійне представництво Росії при ООН у відповідь на заклик посольства США в Україні припинити порушення прав корінного народу в окупованому Криму, закликало «припинити порушувати права індіанців».

Так російська місія відреагувала на повідомлення посольства США про ситуацію з правами людини в Криму до дня корінних народів, який відзначався в минулі вихідні.

«У відповідь на заклик посольства США в Україні в зв’язку з Міжнародним днем корінних народів світу закликаємо США припинити жорстокі порушення прав людини індіанців і залишити їх територію», – мовиться у повідомленні представництва у твітері.

На це відреагував посол України в США Володимир Єльченко:

«Правильною дорогою йдете, товариші. Свого часу Хрущов відповів на критику США ще простіше - а у вас негрів вішають! Back in the USSR?» – написав Єльченко у твітері російською.

9 серпня США закликали Росію припинити жорстокі порушення прав людини, які вчиняються щодо кримських татар.