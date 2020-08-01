У розвідці назвали головні загрози для України: спецоперації Росії для дестабілізації і зміни влади

Російські спецслужби проводять в Україні спеціальні операції, спрямовані на внесення розбрату в українське суспільство і підрив основ української державності, заявив голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк.

«Політична ціль РФ – дестабілізувати суспільно-політичне життя до такого рівня, щоб Кремль був в змозі порушити питання необхідності «гуманітарної допомоги» і перекрити кисень Україні «братніми» обіймами. Фактично, йдеться про спроби розпалювання на території нашої держави «війни всіх проти всіх» і проведення на цьому тлі політично-диверсійної та/або силової операції зі зміни керівництва держави у середньостроковій перспективі», – йдеться в статті Кондратюка про головні зовнішні загрози для України у виданні ZN.UA.

За його словами, «фірмовими інструментами» Москви стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства.

Щодо військових загроз, то за словами голови СЗР, на даний час Росія розгорнула навколо України військове угруповання з майже 80 тисяч військових.

«Кремль розглядає власну армію як інструмент досягнення зовнішньополітичних амбіцій, тому наказ про вторгнення до іншої держави – для Москви лише питання часу і можливостей, – заявив Кондратюк.

У травні у Службі безпеки України заявили про зростання активності спецслужб Росії та керованих ними агентурних мереж в інтернеті.

«Вони намагаються використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу та паніки. Зокрема, за вказівкою кураторів проросійські агітатори розповсюджували фейкові новини про святкування Дня Перемоги, вимушені карантинні обмеження та інші заходи, пов’язані із дотриманням правил захисту від розповсюдження коронавірусної інфекції», – йшлося в повідомленні СБУ.