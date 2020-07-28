«Україна готова дати відсіч» Росії і кличе на поміч НАТО

Із травня американські аналітики попереджають Україну про можливий наступ із Криму. В Україні в цьому сумніваються командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв і міністр оборони Андрій Таран. Утім, українці готуються до осінніх військових навчань водночас із росіянами – «Кавказ-2020» відбудуться в Росії 21–26 вересня. Навчання проходитимуть поблизу кордонів із Україною. Після початку активної фази чисельність військ становитиме близько 120 тисяч військовослужбовців, 3 тисяч бойових броньованих машин, із них не менш ніж 500 танків, а також 300 літаків, 250 гелікоптерів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.