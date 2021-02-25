Командувач Об’єднаних сил розповів про кількість російських військових у Криму

В окупованому Росією Криму перебуває близько 33 тисяч російських військовослужбовців, повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі «Укрінформу».

«Дане угрупування формується на базі підрозділів берегових військ Чорноморського флоту РФ, які з урахуванням морського та повітряного компонентів нараховують близько 33 тисячі військовослужбовців і залучаються до виконання завдань на ротаційній основі. Безпосереднє сухопутне угрупування складає понад 11,5 тиячі військовослужбовців», – сказав Наєв.

Він додав, що Росія продовжує перекидати з материкової частини в Крим озброєння та військову техніку.

«Зокрема, йдеться про три мобільні радіолокаційні станції дециметрового діапазону «Противник-Г» та 10 розвідувальних хімічних машин РХМ-6 на базі БТР-80. Разом із тим, нещодавно на озброєння Чорноморського флоту РФ прийнято новий патрульний корабель «Сергей Котов» та малий ракетний корабель «Грайворон». Зазначені кораблі оснащені універсальним корабельним комплексом «Калибр-НК», – додав Наєв.