Командувач Об’єднаних сил розповів про кількість російських військових у Криму

В окупованому Росією Криму перебуває близько 33 тисяч російських військовослужбовців, повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв у коментарі «Укрінформу».
«Дане угрупування формується на базі підрозділів берегових військ Чорноморського флоту РФ, які з урахуванням морського та повітряного компонентів нараховують близько 33 тисячі військовослужбовців і залучаються до виконання завдань на ротаційній основі. Безпосереднє сухопутне угрупування складає понад 11,5 тиячі військовослужбовців», – сказав Наєв.
Він додав, що Росія продовжує перекидати з материкової частини в Крим озброєння та військову техніку.
«Зокрема, йдеться про три мобільні радіолокаційні станції дециметрового діапазону «Противник-Г» та 10 розвідувальних хімічних машин РХМ-6 на базі БТР-80. Разом із тим, нещодавно на озброєння Чорноморського флоту РФ прийнято новий патрульний корабель «Сергей Котов» та малий ракетний корабель «Грайворон». Зазначені кораблі оснащені універсальним корабельним комплексом «Калибр-НК», – додав Наєв.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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