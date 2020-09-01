СБУ провела навчання з захисту Північно-Кримського каналу від диверсантів

Координаційна група Антитерористичного центру Служби безпеки України провела планове багатоетапне антитерориcтичне тренування на території шести районів Херсонщини. Про це повідомила пресслужба відомства.

«В обраних локаціях розташовано низку терористично уразливих і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури області, зокрема військовий об’єкт ЗС України, Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз та споруди Північно-Кримського каналу», – зазначили у СБУ.

У навчаннях також брали участь співробітники поліції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділи ЗСУ.

Мета тренувань – підвищення рівня міжвідомчої взаємодії провідних суб’єктів боротьби з тероризмом, організація та проведення у межах антитерористичної операції заходів з протидії можливим диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах.

«За сценарієм тренувань умовні диверсанті намагалися вчинити низку диверсійно-терористичних актів на стратегічних об’єктах Херсонщини через незаконне проникнення на них та мінування приміщень та обладнання. Таким чином було перевірено рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури, готовності їх адміністрацій, служб безпеки та охорони, місцевих підрозділів правоохоронних органів, спеціальних служб та інших воєнізованих формувань до реагування на надзвичайні події та усунення наслідків можливих терористичних атак», – розповіли у СБУ.

Україна припинила постачання води до Криму Північнокримським каналом після окупації півострова Росією 2014 року. До того через цей канал забезпечувалося до 85 відсотків загальних потреб Криму в прісній воді. Нині власних джерел прісної води на півострові загалом вистачає для потреб населення, але вже не для промисловості, сільського господарства тощо. Підконтрольна Росії влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.