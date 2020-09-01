СБУ провела навчання з захисту Північно-Кримського каналу від диверсантів

Координаційна група Антитерористичного центру Служби безпеки України провела планове багатоетапне антитерориcтичне тренування на території шести районів Херсонщини. Про це повідомила пресслужба відомства.
«В обраних локаціях розташовано низку терористично уразливих і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури області, зокрема військовий об’єкт ЗС України, Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз та споруди Північно-Кримського каналу», – зазначили у СБУ.
У навчаннях також брали участь співробітники поліції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділи ЗСУ.
Мета тренувань – підвищення рівня міжвідомчої взаємодії провідних суб’єктів боротьби з тероризмом, організація та проведення у межах антитерористичної операції заходів з протидії можливим диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах.
«За сценарієм тренувань умовні диверсанті намагалися вчинити низку диверсійно-терористичних актів на стратегічних об’єктах Херсонщини через незаконне проникнення на них та мінування приміщень та обладнання. Таким чином було перевірено рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури, готовності їх адміністрацій, служб безпеки та охорони, місцевих підрозділів правоохоронних органів, спеціальних служб та інших воєнізованих формувань до реагування на надзвичайні події та усунення наслідків можливих терористичних атак», – розповіли у СБУ.
Україна припинила постачання води до Криму Північнокримським каналом після окупації півострова Росією 2014 року. До того через цей канал забезпечувалося до 85 відсотків загальних потреб Криму в прісній воді. Нині власних джерел прісної води на півострові загалом вистачає для потреб населення, але вже не для промисловості, сільського господарства тощо. Підконтрольна Росії влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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