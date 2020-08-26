Кабмін не дозволив приватизувати Північно-Кримський і Каховський канали

Кабінет міністрів України 26 серпня схвалив законопроєкт «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Згідно з цим документом, управління Північно-Кримського та Головного Каховського магістрального каналів не можуть бути приватизовані, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Інших подробиць у міністерстві не повідомили.

На сайті Кабміну поки що немає інформації про ухвалене рішення.

У червні Верховна Рада України не підтримала законопроєкти про перелік підприємств, що не підлягають приватизації.

Наслідком ухвалення одного з цих проєктів могло стати зняття перешкод для подачі води в анексований Крим, оскільки з тексту обох документів виключили управління Північно-Кримського каналу і управління Головного Каховського магістрального каналу. Ці два державні підприємства, можуть забезпечувати подачу води з материкової України на півострів.

У лютому цього року колишній народний депутат України від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Хлань заявив з посиланням на свої джерела, що уряд України має намір об'єднати Каховський магістральний канал і Північно-Кримський канал в єдине публічне акціонерне товариство «Води Таврії». Все це – нібито «для полегшення процедури подачі води в Крим».

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук стверджував, що нічого не знав про ідею об'єднання Північно-Кримського та Каховського магістрального каналів, а також про створення ПАТ «Води Таврії» та відновлення з його допомогою подачі води в анексований Крим.

Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що воду в Крим «можна дати в разі гуманітарної катастрофи».

Після цього голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія зазначив, що сьогодні немає жодних шансів у Верховній Раді розглядати й ухвалювати рішення про відновлення водопостачання в анексований Росією Крим.

Заступниця постійного представника президента України в АРК Таміла Ташева в ефірі Радіо Крим.Реалії також повідомила, що Київ не планує відновлювати подачу дніпровської води в Крим до деокупації півострова.