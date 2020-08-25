Постійне представництво Зеленського в Криму відкидає можливість постачання води на півострів

Київ не планує відновлювати постачання дніпровської води до анексованого Росією Криму, повідомила заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі Радіо Крим.Реалії.

«Президент навіть кілька днів тому говорив, що воду в Крим не планують подавати, позиція держави не змінилася. На різних рівнях обговорюється питання водопостачання, однак, хочемо сказати, що у держави Україна є чітка позиція, яку в тому числі озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що вся відповідальність за те, що відбувається в Криму, лежить на стороні-окупанті», – сказала Ташева.

Вона наголосила, що Росія повинна забезпечити цивільне населення усіма потрібними ресурсами.

«Нічого поки не змінилося і позиція одна – ніякої води до деокупації», – зазначила Ташева.

Напередодні голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук допустив, що Україна може дати воду людям у Криму у випадку пов’язаної з водою гуманітарної катастрофи.

При цьому він наголосив, що Україна в жодному разі не може піти на забезпечення водою військових баз на анексованому півострові, але як розділити її подачу і проконтролювати, на що саме вона може піти, він «не знає поки».

Україна припинила постачання води до Криму Північнокримським каналом після окупації півострова Росією 2014 року. До того через цей канал забезпечувалося до 85 відсотків загальних потреб Криму в прісній воді. Нині власних джерел прісної води на півострові загалом вистачає для потреб населення, але вже не для промисловості, сільського господарства тощо. Підконтрольна Росії влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.