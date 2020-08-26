Секретар РНБО заявив про відсутність підстав для «гуманітарної катастрофи» в Криму через начебто нестачу води

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що жодних підстав для «гуманітарної катастрофи» в анексованому Криму через начебто нестачу води не існує.

«Жодних підстав для «гуманітарної катастрофи» на півострові через начебто нестачу води не існує. Місцеві водні ресурси здатні задовольнити господарсько-побутові потреби населення. А проблему водозабезпечення вкрадених промислових, сільскогосподарських та інших підприємств, а також російських військових об’єктів нехай розв’язує російська окупаційна влада», – написав Данілов у фейсбуці.

У постійному представництві президента України в Автономній Республіці Крим напередодні заявили, що Київ не планує відновлювати постачання дніпровської води до анексованого Росією Криму.

Ця заява стала реакцією на слова голови делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, першого президента України Леоніда Кравчука, який допустив, що Україна може дати воду людям у Криму у випадку пов’язаної з водою гуманітарної катастрофи.

При цьому він наголосив, що Україна в жодному разі не може піти на забезпечення водою військових баз на анексованому півострові, але як розділити її подачу і проконтролювати, на що саме вона може піти, він «не знає поки».

Україна припинила постачання води до Криму Північнокримським каналом після окупації півострова Росією 2014 року. До того через цей канал забезпечувалося до 85 відсотків загальних потреб Криму в прісній воді. Нині власних джерел прісної води на півострові загалом вистачає для потреб населення, але вже не для промисловості, сільського господарства тощо. Підконтрольна Росії влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.