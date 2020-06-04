Україна не боїться наступу Росії через нестачу води в Криму – Резніков

Віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що анексований Росією Крим не отримає дніпровську воду до повної деокупацію півострова. Про це міністр заявив в інтерв’ю агентству «Укрінформ».
Резніков зазначив, що Україна «готова дати відсіч» Росії, якщо Кремль почне наступ через дефіцит води в Криму.
«Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу», – наголосив Резніков.
Він зазначив, що позиція щодо відновлення водопостачання у Крим тільки після його деокупації є принциповою.
«Допомагати окупаційної російської адміністрації ми не збираємося», – додав Резніков.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав бути максимально уважними в найближчі місяці до подій, які будуть пов'язані з поставками дніпровської води в анексований Крим. Він не виключає того, що Росія може піти на силові дії, а «третя сторона» переконуватиме Україну відновити водопостачання півострова.
У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що в анексований Крим вода через канал не надходить.
У Постійному представництві президента України в АРК також повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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