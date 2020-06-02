Кулеба: Ми не будемо допомагати Росії вирішувати проблему з водою в Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV сказав, що Росії не будуть допомагати вирішувати водну проблему анексованого Криму.

«Ми уважно стежимо за подіями, які відбуваються на Кримському півострові. Безумовно, там ситуація більш ніж критична (з водопостачанням –ред.), і немає ніяких інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми, як окупанта. Я підкреслюю, що, згідно з міжнародним правом, повну відповідальність за ситуацію на окупованому півострові несе держава-окупант», – нагадав Кулеба.

Напередодні екс-посол США в Україні Джон Гербст сказав, що Україна повинна дотримуватися політики припинення поставок води в анексований Крим, оскільки це є важливим компонентом тиску на Росію для припинення окупації українського півострова.

Глава Держкомітету з водного господарства та меліорації підконтрольного Росії уряду Криму (Держкомводгоспу) Ігор Вайль повідомив, що водосховища природного стоку в окупованому Криму заповнені на третину.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав бути максимально уважними в найближчі місяці до подій, які будуть пов'язані з поставками дніпровської води в анексований Крим. Він не виключає того, що Росія може піти на силові дії, а «третя сторона» переконуватиме Україну відновити водопостачання півострова.

У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що в анексований Крим вода через канал не надходить.

У Постійному представництві президента України в АРК також повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.