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24 жовтня 2020, Київ 14:43
Україна

«Водна криза посилюватиметься». За 30 років у Криму можуть зникнути всі озера?

Колаж

Два озера висохли у Криму. Скільки водойм зникли з карти півострова від 2014 року місцева влада, призначена Кремлем, не повідомляє, а на скарги екологів і активістів не реагує. За підрахунками Крим.Реалії, тільки за останній рік у Криму пересохли щонайменше 10 озер, серед них є унікальні.

Відео пересохлого гірського озера в районі Великої Ялти на пошту Крим.Реалії надіслала користувачка інстаграм із ніком Авеліна. У травні вода в озері на північ від селища Краснокам’янка ще була.

Краснокам'янське озеро, Велика Ялта, 24 травня 2020
Краснокам'янське озеро, Велика Ялта, 24 травня 2020

Але у вересні озеро критично обміліло. І це добре видно на іншому кадрі з відео Авеліни.

Краснокам'янське озеро, Велика Ялта, 16 вересня 2020
Краснокам'янське озеро, Велика Ялта, 16 вересня 2020

Крим.Реалії перевірили те, що показала дівчина. Йдеться про одне з трьох озер на північ від відомого селища Краснокам’янка у Великій Ялті. Дійсно, зараз від глибокої водойми залишились дві калюжі. На берегах, де раніше була вода, пасуться коні. Ще три роки тому на озері масово відпочивали туристи.

Краснокам'янське озеро, Велика Ялта, 22 вересня 2020
Краснокам'янське озеро, Велика Ялта, 22 вересня 2020

У путівниках Краснокам’янське озеро рекомендували мандрівникам. З нього видно гору Аю-Даг. До того як водойма висохла, водою з озера поливали виноградники «Масандри», вони зовсім поруч. Саме у цій місцевості вирощують унікальний сорт винограду, з якого виготовляють «Мускат червоного каменя». Це вино має 18 нагород міжнародних виставок.

Пляшка вина «Мускат червоного каменя», Умань, червень 2020
Пляшка вина «Мускат червоного каменя», Умань, червень 2020

Колишній гендиректор «Масандри» Микола Бойко пояснює наскільки складно вирощувати лозу для раритетного вина. «Щоб його отримати, потрібно, щоб в винограді було 29-30% цукру. Це дуже непросто, бо, як правило, це вже буває кінець жовтня, може бути на початку листопада. А раптом сніг, а раптом дощ, а раптом град».

Виноградники «Масандра», Велика Ялта, вересень 2020
Виноградники «Масандра», Велика Ялта, вересень 2020

Розташоване у горах, на висоті близько 350 метрів, Краснокам’янське озеро живилося підземними джерелами. Тепер вони вичерпались – розповідає кримський еколог Маргарита Литвиненко. «Озеро, йому десь потрібно брати воду. Перше джерело води – це опади. Опадів немає. Інший спосіб поповнення води – підземні джерела. Але підземні джерела вичерпалися. Усе. І озеро пересохло».

Краснокам'янське озеро, Велика Ялта, вересень 2020
Краснокам'янське озеро, Велика Ялта, вересень 2020

Масове буріння свердловин у цьому районі Криму – причина зникнення Краснокам’янського озера – вважає еколог Маргарита Литвиненко. «Зараз підземні прошарки через те, що набурили дуже багато свердловин, з них викачують величезну кількість води, і йде величезне антропогенне навантаження звичайно ж на цю ділянку, і на інші ділянки Криму, озеро вичерпалося. Тому озеро й пересохло».

В інстаграмі ми помітили, як пересохло ще одне кримське озеро неподалік села Залісне, Бахчисарайського району. Рік тому, у травні, на цьому ж озері побував блогер Сергій Покидько. Водойма була наповнена кришталево чистою водою.

Торік Крим.Реалії розповідали як зникло озеро Богайли у Сакському районі Криму. У вересні стало відомо що засохло знамените Рожеве озеро Сасик-Сиваш, розташоване між Євпаторією і Саками. Про це у фейсбук повідомив кримський активіст Ігор Курсов. Озеро щезло через видобуток піску – вважають кримські екологи.

Озеро Сасик-Сиваш, травень 2020
Озеро Сасик-Сиваш, травень 2020

Це дійсно могло стати причиною зникнення водойми підтвердив голова Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк. «Багато хто говорить про використання озер в Криму для видобутку піска. І це також може бути суттєвим фактором в тому плані, що коли видобувається пісок, робиться водозниження».

Це означає, що із видобутком піску, водойма глибшає, вода опускається нижче та йде в ґрунт. Також у Криму пересох ставок Большой, неподалік Коктебеля. Раніше тут були риба і раки, гніздувалися водоплавні птахи. Нині – порепане дно.

Також обміліло озеро Кизил-Яр, неподалік Євпаторії. Водойма була унікальною, тому що її глибокі води були соленими, а поверхневі –прісними. Тепер видно дно. Чому кримські озера зникають нам пояснив заступник директора українського Інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк.

«Якщо опади не випадають, то вода з тих же озер живить ґрунтові води або ґрунт на прилеглій території. І, враховуючи те, що температура у нас зростає і відбувається випаровування і таким чином водний дефіцит зростає і рано чи пізно це призводить до повної втрати води і, відповідно, озер».

Північнокримський канал, березень 2020
Північнокримський канал, березень 2020

Перекритий Північнокримський канал, зменшення опадів, діяльність людини і масове буріння свердловин – головні причини зникнення кримських озер – підсумовують експерти. Далі краще не буде – переконує Руслан Гаврилюк.

«Водна криза буде тільки посилюватися і не варто очікувати, що оцей один рік він був поганий, а далі все у нас буде окей. Ні, цього вже не буде, це однозначно». Наразі, за критеріями ООН, материкова Україна належить до малозабезпечених водою країн світу – пояснює Михайло Яцюк.

«Якщо на душу населення припадає менше ніж 1700 м³ води на рік – ця країна є водонезабепеченою. В Україні цей показник зріс. Він становив донедавна 1000 м³, а зараз 1200 м³ і це тільки тому, що у нас зменшилась кількість населення. А у плані ресурсу, у нас ресурс зменшується».

Дніпро, Київ, квітень 2020
Дніпро, Київ, квітень 2020

У Криму показник забезпечення людини водою ще нижчий – припускають гідрологи. Якщо щороку на півострові висихатимуть 10 озер, то, приблизно, за 30 років озер у Криму не стане зовсім.

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    Дмитро Євчин

    Починав роботу спортивним кореспондентом у 2006. Після 2014 став журналістом-міжнародником. Від 2018 працюю у редакції телевізійного проекту Крим.Реалії, зараз - ведучий телепроекту. 

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