КПВВ «Станиця Луганська» залишиться закритим до 15 листопада – міністерство

Контрольний пункт в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» в Луганській області залишиться закритим до 15 листопада включно, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«Поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини стає критичним. Окупаційна адміністрація РФ не спроможна стабілізувати епідемічну ситуацію. Суттєво погіршує стан справ на тимчасово окупованій території України відсутність достатньої кількості кваліфікованих медичних працівників та засобів протидії захворюванню», – пояснили у відомстві.

Громадяни зможуть перетнути лінію розмежування в Станиці Луганській лише за окремим рішенням командувача української воєнної Операції об’єднаних сил. Таке рішення може бути ухвалене, «виходячи з документально підтверджених життєво важливих обставин соціально-гуманітарного характеру».

Також через пункт пропуску на непідконтрольну українській владі територію зможуть потрапити громадяни, які мають реєстрацію в окремих районах Донецької та Луганської областей.

КПВВ «Станиця Луганська» – наразі єдиний пункт пропуску в Луганській області. Він пішохідний. Його закрили з 15 жовтня.