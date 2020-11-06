Шмигаль про «карантин вихідного дня»: цю тему наразі обговорюють

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що тему «карантину вихідного дня» наразі обговорюють на рівні різних робочих груп, і якщо уряд підійде до такого рішення, то про нього окремо поінформують. Шмигаль сказав про це, виступаючи 6 листопада під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Щодо посилення карантину, так званого вихідного дня, цю тему обговорюють на рівні різних робочих груп, експертів, суспільства. Якщо ми підійдемо до такого рішення, то Міністерство охорони здоров’я окремо і детально проінформує, прокомунікує і проконсультується з народними депутатами щодо такої ініціативи», – сказав Шмигаль.

Прем’єр додав, що уряд наразі не розглядає запровадження тотального карантину.

«МОЗ розглядає можливість введення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюга захворювань. Але знову ж таки це не буде повна й постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок, зокрема, про підвищення штрафів», – сказав Шмигаль.

Напередодні в ефірі телеканалу «1+1» голова МОЗ Максим Степанов заявив, що міністерство пропонує запровадити «жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто, субота-неділя».

«Це коли в нас залишаться працювати виключно продуктові магазини та аптеки і, звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури. Все решта, щоб у вихідні дні не працювало», – заявив міністр.



За його словами, це дасть змогу розірвати ланцюг передачі коронавірусу через відсутність спілкування людей один з одним.



«Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже з наступних вихідних (14-15 листопада – ред.)», – додав очільник МОЗ.



Він пояснив, що транспорт працюватиме і на вихідних, оскільки це критична інфраструктура.



Cтаном на 6 листопада в Україні виявлено понад 440 тисяч інфікованих, померли 8 125 людей, одужали – більш ніж 195 тисяч. Упродовж минулої доби виявили 9 721 новий випадок захворювання на COVID-19.