Степанов спростував інформацію про можливість запровадження «чорних зон» карантину

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов спростував інформацію про плани запроваджувати в Україні так звані «чорні зони» карантину. Як заявив глава МОЗ на брифінгу 6 листопада, це питання навіть не обговорювали.

«Мене дивує, з якою швидкістю у нашій країні поширюються фейки. Таке не обговорювалось, ніяких «чорних» зон ніхто не пропонував запроваджувати», – наголосив Степанов.

4 листопада журналістка Соня Кошкіна повідомила в телеграмі, що на нараді у президента обговорювали запровадження нової карантинної зони.

«Повного локдауну знову не буде – економіка не витримає. Але! До вже існуючого переліку «зон» для регіонів додадуть ще одну. Умовна назва «чорна». Підкреслюю: поки умовна – ту, що в роботі використовують, формально, звичайно, спокійніше якось назвуть. Критерії ще розробляють, але основний – повна заповнюваність ліжок. Ось, у чорній зоні буде повний локдаун локальний, з зупинкою всього», – написала вона.

Cтаном на 6 листопада в Україні виявлено понад 440 тисяч інфікованих, померли 8 125 людей, одужали – більш ніж 195 тисяч. Упродовж минулої доби виявили 9 721 новий випадок захворювання на COVID-19.