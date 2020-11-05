Зеленський практично вирішив передати «Феофанію» під шпиталь для хворих на COVID-19 – Радуцький

Президент Володимир Зеленський «практично вже ухвалив рішення» передати під польовий шпиталь для хворих на COVID-19 клінічну лікарню «Феофанія». Про це у коментарі Радіо Свобода розповів народний депутат від «Слуги народу» та голова профільного парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

«Я дуже вдячний президенту. Якщо всі президенти казали, що «Феофанію» треба віддати людям», але ніхто того так і не зробив за своє правління в країні, то президент Зеленський ухвалив рішення віддавати цю лікарню під COVID-хворих в місті Києві під польовий шпиталь», – зауважив парламентар.

На запитання Радіо Свобода про те, чи готується вже зараз ця лікарня до можливого прийому таких хворих, Радуцький відповів, що «це і так готова лікарня на багато ліжок, в якій є лікарі і кисень».

«Я думаю, що це рішення ДУСі (Державного управління справами ред) має бути і МОЗ одразу підпише з нею НСЗУ (контракт на надання послуг по COVID-19). Я вважаю, що це дуже розумна історія», – розповів депутат.

При цьому на запитання про загальну кількість хворих на коронавірус, яких зможе прийняти «Феофанія», Радуцький відповісти наразі не зміг.

«Якщо ми планували 500 хворих на мобільний шпиталь у Палаці спорту, то «Феофанія» зможе прийняти набагато більше. Це краще у МОЗу запитати», – сказав він.

Радуцький додав, що в інших містах також планують розгортати мобільні шпиталі ДНС, які зможуть курсувати між проблемними зонами, і, за словами депутата, такі мобільні шпиталі зараз доукомплектовують.

Минулої доби в Україні виявили 9 850 нових випадків COVID-19.