Прикордонники повідомляють про обмеження на в’їзд до Угорщини

Державна прикордонна служба України повідомляє про обмеження на в’їзд до Угорщини через додаткові обмеження, які запровадила ця країна у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

За повідомленням, під час комендантської години з 1 години ночі до 6 години ранку (за київським часом) в’їхати до Угорщини можуть тільки ті українські громадяни, які прямують:

до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини,

з метою працевлаштування за наявності відповідних документів

до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

Виняток становлять водії вантажних автомобілів та людей, які мандрують через Угорщину транзитом, які мають при собі підтвердження місця призначення: дозвіл на постійне чи тимчасове призначення в іншій країні чи на працевлаштування або ж бронювання готелю.

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4 листопада Угорщина запровадила надзвичайний стан і ввела нові обмеження, щоб зупинити сплеск поширення коронавірусної інфекції.

Загалом у світі за час пандемії, за даними американського університету Джонса Гопкінса, захворіли понад 48,1 мільйона людей, померли понад 1 мільйон 225 тисяч, одужали майже 32 мільйони людей.