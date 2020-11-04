Угорщина оголосила надзвичайний стан через ситуацію з COVID-19

Угорщина запровадила надзвичайний стан і ввела нові обмеження, щоб зупинити сплеск поширення коронавірусної інфекції.

Як повідомив прем’єр-міністр Віктор Орбан у фейсбуці, необхідні нові заходи для запобігання переповненню лікарень і захисту літніх людей.

Надзвичайний стан почав діяти з півночі 4 листопада. Так званий «особливий режим» може тривати 15 днів.

Орбан заявив, що парламенту пропонуватиметься продовжити дію надзвичайного заходу ще на 90 днів.

«Ми повинні відкласти політичні дебати. Необхідні швидкі дії і своєчасні заходи», – сказав Орбан, додавши, що лікарні можуть вийти на повну заповненість до середини грудня.

Орбан сказав, що комендантська година буде діяти з півночі до 5-ї ранку.

Клуби будуть закриті, а театри, кінотеатри та інші місця для проведення заходів працюватимуть з обмеженнями. Школи і магазини залишаються відкритими.

Як і в інших країнах Європи, число випадків COVID-19 і смертність від цього в Угорщині різко зросла за останні тижні.

3 листопада влада Угорщини повідомила про рекордні 84 смерті, загалом померли в країні 1973 людини.