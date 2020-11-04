Минулої доби в Україні виявили рекордні 9,5 тисячі нових випадків COVID-19

В Україні упродовж минулої доби, 3 листопада, виявлено рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 – 9 524. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 199 людей, одужали 7 536.

Найбільше хворих виявили у Києві (856), Харківській (850) та Донецькій (636) областях.

Cтаном на 3 листопада в Україні виявлено понад 420 тисяч інфікованих, померли 7 731 людини, одужали – більш ніж 176 тисяч.

Президент України Зеленський раніше заявляв, що якщо в Україні виявлятимуть понад 9,5 тисяч випадків захворювання за добу, то влада буде змушена запровадити суворий карантин.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 4 листопада у світі виявили понад 47,4 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 31,6 мільйона.