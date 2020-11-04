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04 листопада 2020, Київ 09:41
Новини | Коронавірус

ВООЗ заявила про рекордну кількість нових випадків COVID-19 минулого тижня

Минулого тижня у світі зафіксували рекордну кількість нових випадків захворювання на COVID-19 – понад 3,3 мільйона. Про це мовиться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Зазначається, що найбільш помітний приріст хворих – у Європейському регіоні.

За даними ВООЗ, у всьому світі спостерігається зростання смертності від COVID-19.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 4 листопада у світі виявили понад 47,4 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 31,6 мільйона.

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