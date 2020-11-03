Голова української делегації в ПАРЄ повідомила про COVID-19

Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи та народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Ясько повідомила, що отримала позитивний тест на COVID-19.

«На жаль, тест на ковід позитивний. Тиждень політичний ще той... І хотілось б бути в стінах парламенту. Але сьогодні отримала позитивний результат тесту. Усіх з ким контактувала останні дні проінформувала та попросила бути в самоізоляції при можливості та використовувати всі засоби безпеки. Буду політично з вами на дистанції і самоізоляції», – написала Ясько у фейсбуці.

Упродовж 2 листопада в Україні виявили рекордні 8 899 випадків COVID-19. Загалом на території країни зафіксували понад 411 тисяч інфікованих. Померли 7 532 людини, одужали – майже 169 тисяч.