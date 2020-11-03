Минулої доби в Україні виявили 8 899 нових випадків COVID-19

В Україні упродовж минулої доби, 2 листопада, виявлено 8 899 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Померли 157 людей, одужали 5 100.

Найбільше хворих виявили у Києві (789), Харківській (712) та Хмельницькій (506) областях.

Cтаном на 3 листопада в Україні виявлено понад 411 тисяч інфікованих, померли 7 532 людини, одужали – майже 169 тисяч.

За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 3 листопада у світі виявили понад 46,8 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли більш ніж 1,2 мільйона людей, одужали понад 31,3 мільйона.